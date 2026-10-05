НХЛ: "Детройт" ледь не відіграв три шайби, "Вінніпег" і "Вегас" вирвали перемоги на характері

У ніч із 4 на 5 жовтня відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. У п'яти матчах було зафіксовано чотири перемоги в основний час та один овертайм.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ліги .

"Рейнджерс" очолили Схід

Нью-Йоркські "Рейнджерс" обіграли "Юту" з рахунком 4:2 та здобули третю перемогу в чотирьох стартових матчах сезону. Завдяки цьому команда вийшла в лідери Східної конференції.

"Юта" двічі скорочувала відставання до мінімуму, однак у заключному періоді "Рейнджерс" забили дві шайби та довели зустріч до перемоги.

"Рейнджерс" - "Юта" - 4:2

Першу перемогу в сезоні здобув "Вінніпег". "Джетс" на виїзді перемогли "Детройт" з рахунком 3:2. Головним героєм зустрічі став Коннор, який оформив дубль. Ще 33 кидки відбив голкіпер Вінніпега Скіннер.

При цьому "Джетс" продовжують грати без дискваліфікованого воротаря Хеллебака.

"Детройт" - "Вінніпег" - 2:3

"Анахайм" вирвав перемогу в овертаймі

"Анахайм" у напруженому матчі здолав "Флориду" - 3:2 в овертаймі. Господарі двічі виходили вперед, але "Пантерз" щоразу знаходили відповідь. Переможну шайбу в овертаймі закинув Гранлунд.

"Анахайм" - "Флорида" - 3:2 ОТ

Ще одну перемогу з рахунком 3:2 здобув "Вегас". "Голден Найтс" на виїзді переграли "Ванкувер". Канадці відкрили рахунок у першому періоді, однак гості відповіли трьома шайбами поспіль. "Кенакс" зуміли скоротити відставання, але врятувати матч не змогли.

"Ванкувер" - "Вегас" - 2:3

Єдиною грою без особливої інтриги стало протистояння "Сіетла" та "Калгарі". "Кракен" забили п'ять шайб уже за два періоди та зрештою перемогли з розгромним рахунком 6:1.

"Сіетл" - "Калгарі" - 6:1

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