Украинский фигурист Кирилл Марсак успешно начал сезон-2026/27, заняв пятое место на этапе Гран-при Skate Canada. Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на турнирах этой серии за последние 26 лет. Теперь спортсмен готовится к следующему старту в Финляндии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Кирилла Марсака "Суспильному Спорт" .

Марсак дебютировал на Гран-при с исторического результата

На Skate Canada 22-летний украинец набрал 226,40 балла и завершил соревнования по пятой позиции. После короткой программы он следовал четвертым, но ошибки в произвольном прокате не позволили удержаться в первой четверке.

Несмотря на это, Марсак остался доволен дебютом в серии Гран-при, ведь его результат стал лучшим для Украины в мужском одиночном катании на этом уровне за 26 лет.

"Пятое место для дебюта – это очень неплохо. Конечно, прокатом произвольной программы не так доволен, как короткой, потому что знаю, что мог сделать больше. Я уже делал в этом сезоне больше, но это окей – первый, дебютный Гран-при. Дальше будет только лучше", – отметил фигурист.

Украинец готовит более сложную программу с четверными прыжками

Следующим стартом Марсака станет турнир Finlandia Trophy, который состоится 20-21 ноября в Хельсинки. Украинец рассчитывает, что после дебюта в Канаде будет чувствовать себя увереннее, хотя признает, что конкуренция будет более серьезной.

Одной из главных задач на сезон спортсмен называет усложнение технического наполнения программ. В частности, он работает над короткой программой с двумя четверными прыжками – сальховом и лутцом.

В прошлом сезоне Марсак занял 13 место на чемпионате мира, а теперь стремится сделать следующий шаг и попасть в топ-10.

"Думаю, что это реально. Будет тяжело, но реально. Мы даже в прошлом году подобрались очень близко - это было 13 место, причем без одного элемента в произвольной программе, который я не выполнил. Плюс, если будем усложнять контент... В общем, это реально, и будем надеяться на это", - сказал Кирилл.

Новая краткая программа посвящена разлуке с родными

В новом сезоне Марсак сменил краткую программу, оставив произвольную еще на один год. Для нового выступления он выбрал композицию Where's My Love исполнителя SYML.

По словам фигуриста, программа имеет личное содержание и передает его переживания из-за разлуки с близкими и желания вернуться домой.

"Она о любви к своим близким и о том, что хоть мы сейчас и не вместе, все равно "I'll come home" – вернусь домой. Она о моих личных ощущениях и переживаниях", - пояснил спортсмен.

Напомним, благодаря результатам предыдущего сезона, в том числе 13-му месту на чемпионате мира, Марсак впервые получил приглашение сразу на два этапа Гран-при. После турнира в Канаде его ждет старт в Финляндии, а впоследствии – соревнование Challenger в Варшаве.