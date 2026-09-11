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Теннис 11 сентября 2026 · 13:38

Зверева "ограбили" на US Open-2026: судья начал расследование из-за пропавшей ракетки (видео)

Немецкий теннисист устроил разборки прямо во время матча, но финал эпизода удивил всех
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Зверева "ограбили" на US Open-2026: судья начал расследование из-за пропавшей ракетки (видео)
Александер Зверев (фото: x.com/atptour)
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Во время четвертьфинального поединка на Открытом чемпионате США произошел курьезный случай с участием первого сеяного немца Александера Зверева. Спортсмен на несколько минут остановил игру из-за таинственного "исчезновения" своей ракетки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ukrainian Tennis.

"Ограбление" во время смены сторон

Во время перерыва между геймами немецкий теннисист подошел к своей скамье и обнаружил, что не может найти ракетку. Зверев сразу же обратился к арбитру на вышке, эмоционально доказывая, что оставил ее на своем месте, а теперь она удивительным образом исчезла.

Напряжение на корте росло, пока судья не предложил немцу проверить собственное снаряжение:

"Бро, а может она в твоей сумке?"

После этих слов Зверев заглянул в свой реквизит и действительно нашел "пропавшую" ракетку там. На этом курьезный инцидент был исчерпан под смех трибун.

Результат поединка

Вопреки рассеянности во время паузы, немец уверенно провел весь матч и не оставил шансов своему оппоненту. Он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа в трех сетах – 6:2, 7:5, 6:1 и вышел в третий полуфинал US Open в карьере.

В следующем раунде Зверев сыграет против "нейтрального" Карена Хачанова за право во второй раз выйти в финал нью-йоркского Грендслема.

Ранее стало известно, что Соболенко и новая первая ракетка мира разыграют титул US Open-2026.

Теги: Теннис
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