Звєрєва "пограбували" на US Open-2026: суддя почав розслідування через зниклу ракетку (відео)

Під час чвертьфінального поєдинку на Відкритому чемпіонаті США стався курйозний випадок за участю першого сіяного німця Александера Звєрєва. Спортсмен на кілька хвилин зупинив гру через таємниче "зникнення" своєї ракетки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ukrainian Tennis .

"Пограбування" під час зміни сторін

Під час перерви між геймами німецький тенісист підійшов до своєї лави та виявив, що не може знайти ракетку. Звєрєв одразу ж звернувся до арбітра на вишці, емоційно доводячи, що залишив її саме на своєму місці, а тепер вона дивовижним чином зникла.

Напруга на корті зростала, аж поки суддя не запропонував німцю перевірити власне спорядження:

"Бро, а може вона у твоїй сумці?"

Після цих слів Звєрєв зазирнув у свій реквізит і справді знайшов "зниклу" ракетку там. На цьому курйозний інцидент вичерпався під сміх трибун.

Результат поєдинку

Попри розсіяність під час паузи, німець впевнено провів увесь матч і не залишив шансів своєму опоненту. Він обіграв нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа у трьох сетах – 6:2, 7:5, 6:1 та вийшов у третій півфінал US Open у кар'єрі.

У наступному раунді Звєрєв зіграє проти "нейтрального" Карена Хачанова за право вдруге вийти до фіналу нью-йоркського Грендслему.