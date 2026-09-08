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Теннис 08 сентября 2026 · 11:29

Впервые за 3 года: Гофф вышла в четвертьфинал US Open

22-летняя американка продолжила поразительную сухую серию и повторила рекорд Серены Уильямс
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые за 3 года: Гофф вышла в четвертьфинал US Open
Коко Гофф (Фото: cocogauff, Instagram)
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Четвертая ракетка мира Коко Гофф вышла в четвертьфинал US Open-2026. В 1/8 финала американка уверенно одолела 14-ю сеяную соотечественницу Иву Йович.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Течение матча

Несмотря на победу в двух сетах, матч получился непростым для четвертой ракетки мира. На старте первого сета Гофф проиграла свою подачу и позволила Йовичу выйти вперед. Впрочем, после этого Коко выиграла 6 гейма подряд и разгромила соперницу 6:1.

Еще более непросто состоял второй сет, в котором Йович держалась до счета 4:4. Однако потом она отдала соотечественнице брейк и, наконец, всю партию.

US Open 2026. Женщины. 1/8 финала

Ива Йович (США) – Коко Гофф (США) – 1:6, 4:6

Путь Гофф и повторение достижения Серены Уильямс

Победа над Йовичем стала для 22-летней Гофф 10-й подряд, а также 9-й подряд в двух сетах, что является лучшей сухой серией в ее карьере. В последний раз она отдавала сет еще на старте выигрышного для нее турнира в Цинциннате.

Гофф пробилась в 1/4 финала US Open впервые с 2023 года, когда получила свой дебютный титул Grand Slam. Кроме того, Коко стала самой молодой американкой с 2003-го года (после 21-летней Серены Уильямс), которой удалось дойти по меньшей мере до четвертьфинала на трех мейджорах в течение одного сезона.

"Первый сет был для меня очень высокого уровня, а во втором Ива добавила. Я довольна тем, как смогла закрыть последний гейм. Я уже привыкла играть на этой стадии, поэтому момент не кажется таким давящим", - поделилась Гофф после матча.

Следующая соперница

В 1/4 финала Коко Гофф сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой. Американка уверенно лидирует в очных противостояниях со счётом 5:0.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк отыграла 5 матчболов из-за слез и боли, но выбыла из US Open.

Теги: Теннис
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