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Теннис 26 сентября 2026 · 14:30

"Видно, как людям тяжело": Костюк рассказала об эмоциях во время приезда в Киев

Теннисистка высказалась о том, что ее беспокоит во время визита в Украину
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Видно, как людям тяжело": Костюк рассказала об эмоциях во время приезда в Киев
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Марта Костюк поделилась эмоциями от очередного приезда в Киев. Теннисистка отметила, что в этот раз она особенно почувствовала, насколько устали люди от того, что происходит в Украине.

Марта Костюк – о своих ощущениях от Киева

Десятая ракетка мира во время встречи с журналистами в Киеве рассказала о своих ощущениях от столицы Украины. Марта призналась, что в этот раз приезд домой вызвал у нее особенно сильные эмоции.

"Каждый раз, когда приезжаю, у меня какие-то разные ощущения. И в этот раз, наверное, я наиболее эмоциональная, потому что видно, как людям тяжело. И видно, как люди устали. Мне очень жаль, что я ничего не могу с этим поделать. Разве сопереживать…", - рассказала Костюк.

"Я очень люблю Украину, очень люблю украинцев"

В то же время Костюк подчеркнула, что очень рада быть в Киеве и тепло говорила об Украине и украинцах.

"Вообще, я очень рада быть в Киеве, я очень люблю Украину, очень люблю украинцев, обожаю наших людей. Мне, наверное, от этого еще больнее за то, что происходит в стране", – добавила теннисистка на встрече с журналистами, организованной Marta Kostyuk Foundation.

Теги: Теннис Марта Костюк
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