Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой мужской рейтинг. Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три позиции и закрепился в топ-200, тогда как Эрик Ваншельбойм совершил впечатляющий прыжок вверх.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) .

Взлет Ваншельбойма и позиции украинцев

Лучшим среди украинских теннисистов остается Виталий Сачко, который улучшил свой показатель на три ступени и теперь занимает 192 место мирового зачета.

Главным прорывом недели среди отечественных спортсменов отличился Эрик Ваншельбойм. Благодаря получению очков за победу на турнире в испанской Гандии украинец взлетел сразу на 80 позиций вверх (415 место) и стал третьей ракеткой страны, обогнав Вадима Урсу (417 место).

Также небольшой прогресс демонстрируют Георгий Кравченко (387) и Вячеслав Белинский (473):

192 (195). Виталий Сачко (Украина) - 298 очков

387 (389). Георгий Кравченко (Украина) - 128 очков

415 (495). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 114 очков

416 (417). Вадим Урсу (Украина) - 114 очков

430 (426). Владислав Орлов (Украина) - 109 очков

473 (479). Вячеслав Белинский (Украина) - 93 очков

Так выглядит десятка лучших украинских теннисистов (Источник - btu.org.ua)

Изменения в топ-10 и лидерство Синнера

На вершине мирового рейтинга уверенно лидирует итальянец Янник Синнер, за ним следуют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Главные рокировки в первой десятке коснулись сербского ветерана Новака Джоковича, который поднялся на 5-е место, тогда как американец Бен Шелтон потерял две позиции и опустился на 8-е место.

Рейтинг ATP (на 27 июля 2026 года):