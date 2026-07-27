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Теннис 27 июля 2026 · 15:50

Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATP

На третье место ворвался Эрик Ваншельбойм
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATP
Виталий Сачко продолжает удерживать лидерство среди украинских теннисистов (Фото: vitaliy.sachko, Instagram)

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой мужской рейтинг. Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три позиции и закрепился в топ-200, тогда как Эрик Ваншельбойм совершил впечатляющий прыжок вверх.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Взлет Ваншельбойма и позиции украинцев

Лучшим среди украинских теннисистов остается Виталий Сачко, который улучшил свой показатель на три ступени и теперь занимает 192 место мирового зачета.

Главным прорывом недели среди отечественных спортсменов отличился Эрик Ваншельбойм. Благодаря получению очков за победу на турнире в испанской Гандии украинец взлетел сразу на 80 позиций вверх (415 место) и стал третьей ракеткой страны, обогнав Вадима Урсу (417 место).

Также небольшой прогресс демонстрируют Георгий Кравченко (387) и Вячеслав Белинский (473):

  • 192 (195). Виталий Сачко (Украина) - 298 очков
  • 387 (389). Георгий Кравченко (Украина) - 128 очков
  • 415 (495). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 114 очков
  • 416 (417). Вадим Урсу (Украина) - 114 очков
  • 430 (426). Владислав Орлов (Украина) - 109 очков
  • 473 (479). Вячеслав Белинский (Украина) - 93 очков

Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATPТак выглядит десятка лучших украинских теннисистов (Источник - btu.org.ua)

Изменения в топ-10 и лидерство Синнера

На вершине мирового рейтинга уверенно лидирует итальянец Янник Синнер, за ним следуют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

Главные рокировки в первой десятке коснулись сербского ветерана Новака Джоковича, который поднялся на 5-е место, тогда как американец Бен Шелтон потерял две позиции и опустился на 8-е место.

Рейтинг ATP (на 27 июля 2026 года):

  1. Янник Синнер (Италия) - 13 450 очков
  2. Александр Зверев (Германия) - 8 480 очков
  3. Карлос Алькарас (Испания) - 8 160 очков
  4. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 4 740 очков
  5. Новак Джокович (Сербия) - 3 760 очков
  6. Алекс де Минор (Австралия) - 3 660 очков
  7. Даниил Медведев - 3 620 очков
  8. Бен Шелтон (США) - 3 580 очков
  9. Флавио Коболли (Италия) - 3 420 очков
  10. Тейлор Фритц (США) - 3 300 очков

Ранее мы сообщали, что в женском рейтинге теннисисток также произошли изменения среди лучших украинских атлеток – Дария Снигур и Александра Олейникова установили личные рекорды.

Теги: Теннис
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Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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