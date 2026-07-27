Успех Сачко и изменения в топ-3 среди украинцев в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой мужской рейтинг. Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на три позиции и закрепился в топ-200, тогда как Эрик Ваншельбойм совершил впечатляющий прыжок вверх.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные данные Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Лучшим среди украинских теннисистов остается Виталий Сачко, который улучшил свой показатель на три ступени и теперь занимает 192 место мирового зачета.
Главным прорывом недели среди отечественных спортсменов отличился Эрик Ваншельбойм. Благодаря получению очков за победу на турнире в испанской Гандии украинец взлетел сразу на 80 позиций вверх (415 место) и стал третьей ракеткой страны, обогнав Вадима Урсу (417 место).
Также небольшой прогресс демонстрируют Георгий Кравченко (387) и Вячеслав Белинский (473):
Так выглядит десятка лучших украинских теннисистов (Источник - btu.org.ua)
На вершине мирового рейтинга уверенно лидирует итальянец Янник Синнер, за ним следуют немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
Главные рокировки в первой десятке коснулись сербского ветерана Новака Джоковича, который поднялся на 5-е место, тогда как американец Бен Шелтон потерял две позиции и опустился на 8-е место.
Рейтинг ATP (на 27 июля 2026 года):
Ранее мы сообщали, что в женском рейтинге теннисисток также произошли изменения среди лучших украинских атлеток – Дария Снигур и Александра Олейникова установили личные рекорды.