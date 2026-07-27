Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила чоловічий світовий рейтинг. Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три позиції та закріпився у топ-200, тоді як Ерік Ваншельбойм здійснив вражаючий стрибок угору.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).
Найкращим серед українських тенісистів залишається Віталій Сачко, який покращив свій показник на три сходинки та тепер посідає 192-ге місце світового заліку.
Головним проривом тижня серед вітчизняних спортсменів відзначився Ерік Ваншельбойм. Завдяки отриманню очок за перемогу на турнірі в іспанській Гандії українець злетів одразу на 80 позицій вгору (415-те місце) і став третьою ракеткою країни, обігнавши Вадима Урсу (417-те місце).
Також невеликий прогрес демонструють Георгій Кравченко (387) та В'ячеслав Бєлінський (473):
Так виглядає десятка найкращих українських тенісистів (Джерело - btu.org.ua)
На вершині світового рейтингу впевнено лідирує італієць Яннік Сіннер, за ним ідуть німець Александр Звєрєв та іспанець Карлос Алькарас.
Головні рокіровки в першій десятці торкнулися сербського ветерана Новака Джоковича, який піднявся на 5-ту сходинку, тоді як американець Бен Шелтон втратив дві позиції та опустився на 8-ме місце.
Рейтинг ATP (станом на 27 липня 2026 року):
Раніше ми повідомляли, що в жіночому рейтингу тенісисток також відбулись зміни серед кращих українських атлеток - Дарія Снігур та Олександра Олійникова встановили особисті рекорди.