Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATP

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила чоловічий світовий рейтинг. Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три позиції та закріпився у топ-200, тоді як Ерік Ваншельбойм здійснив вражаючий стрибок угору.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) .

Зліт Ваншельбойма та позиції українців

Найкращим серед українських тенісистів залишається Віталій Сачко, який покращив свій показник на три сходинки та тепер посідає 192-ге місце світового заліку.

Головним проривом тижня серед вітчизняних спортсменів відзначився Ерік Ваншельбойм. Завдяки отриманню очок за перемогу на турнірі в іспанській Гандії українець злетів одразу на 80 позицій вгору (415-те місце) і став третьою ракеткою країни, обігнавши Вадима Урсу (417-те місце).

Також невеликий прогрес демонструють Георгій Кравченко (387) та В'ячеслав Бєлінський (473):

192 (195). Віталій Сачко (Україна) - 298 очок

387 (389). Георгій Кравченко (Україна) - 128 очок

415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 114 очок

416 (417). Вадим Урсу (Україна) - 114 очок

430 (426). Владислав Орлов (Україна) - 109 очок

473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 93 очок

Так виглядає десятка найкращих українських тенісистів (Джерело - btu.org.ua)

Зміни в топ-10 та лідерство Сіннера

На вершині світового рейтингу впевнено лідирує італієць Яннік Сіннер, за ним ідуть німець Александр Звєрєв та іспанець Карлос Алькарас.

Головні рокіровки в першій десятці торкнулися сербського ветерана Новака Джоковича, який піднявся на 5-ту сходинку, тоді як американець Бен Шелтон втратив дві позиції та опустився на 8-ме місце.

Рейтинг ATP (станом на 27 липня 2026 року):