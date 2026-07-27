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Теніс 27 липня 2026 · 15:50

Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATP

На третю сходинку увірвався Ерік Ваншельбойм
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATP
Віталій Сачко продовжує утримувати лідерство серед українських тенісистів (Фото: vitaliy.sachko, Instagram)

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила чоловічий світовий рейтинг. Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на три позиції та закріпився у топ-200, тоді як Ерік Ваншельбойм здійснив вражаючий стрибок угору.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Зліт Ваншельбойма та позиції українців

Найкращим серед українських тенісистів залишається Віталій Сачко, який покращив свій показник на три сходинки та тепер посідає 192-ге місце світового заліку.

Головним проривом тижня серед вітчизняних спортсменів відзначився Ерік Ваншельбойм. Завдяки отриманню очок за перемогу на турнірі в іспанській Гандії українець злетів одразу на 80 позицій вгору (415-те місце) і став третьою ракеткою країни, обігнавши Вадима Урсу (417-те місце).

Також невеликий прогрес демонструють Георгій Кравченко (387) та В'ячеслав Бєлінський (473):

  • 192 (195). Віталій Сачко (Україна) - 298 очок
  • 387 (389). Георгій Кравченко (Україна) - 128 очок
  • 415 (495). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 114 очок
  • 416 (417). Вадим Урсу (Україна) - 114 очок
  • 430 (426). Владислав Орлов (Україна) - 109 очок
  • 473 (479). В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 93 очок

Успіх Сачка та зміни в топ-3 серед українців в оновленому рейтингу ATPТак виглядає десятка найкращих українських тенісистів (Джерело - btu.org.ua)

Зміни в топ-10 та лідерство Сіннера

На вершині світового рейтингу впевнено лідирує італієць Яннік Сіннер, за ним ідуть німець Александр Звєрєв та іспанець Карлос Алькарас.

Головні рокіровки в першій десятці торкнулися сербського ветерана Новака Джоковича, який піднявся на 5-ту сходинку, тоді як американець Бен Шелтон втратив дві позиції та опустився на 8-ме місце.

Рейтинг ATP (станом на 27 липня 2026 року):

  1. Яннік Сіннер (Італія) - 13 450 очок
  2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 8 480 очок
  3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 8 160 очок
  4. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4 740 очок
  5. Новак Джокович (Сербія) - 3 760 очок
  6. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 660 очок
  7. Даніїл Медведєв - 3 620 очок
  8. Бен Шелтон (США) - 3 580 очок
  9. Флавіо Коболлі (Італія) - 3 420 очок
  10. Тейлор Фрітц (США) - 3 300 очок

Раніше ми повідомляли, що в жіночому рейтингу тенісисток також відбулись зміни серед кращих українських атлеток - Дарія Снігур та Олександра Олійникова встановили особисті рекорди.

Теги: Теніс
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