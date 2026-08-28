rbc.ua
UA | RU
Пятница, 28 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Стародубцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 28 августа 2026 · 09:54

Стародубцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Выходу в полуфинал помешала вторая сеяная турнира
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Стародубцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Юлия Стародубцева (фото: Instagram/yuliastar17)
Add as a preferred source on Google

Юлия Стародубцева уступила второй сеяной Элизе Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Монтеррее. Матч завершился со счетом 1:6, 4:6 в пользу бельгийской теннисистки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Стародубцева – Мертенс

В первой партии Мертенс сразу захватила инициативу и сделала два брейка. Бельгийка уверенно довела сет до победы – 6:1.

На старте второй партии Стародубцева смогла повести в счете, однако в пятом гейме Мертенс сделала брейк и вернула себе преимущество. Вторая сеяная удержала ее до завершения встречи и закрыла сет со счетом 6:4.

Таким образом Стародубцева завершила выступления на турнире в Монтеррее на стадии четвертьфинала. Для украинки это был второй четвертьфинал на турнирах категории WTA 500 в карьере. Впервые она дошла до этой стадии в апреле на турнире в Чарльстоне, где пробилась в финал.

WTA 500. Монтеррей

Юлия Стародубцева – Элизе Мертенс – 1:6, 4:6.

Юлия Стародубцева в 2026 году

К Монтеррею украинка подходила после серии шести поражений подряд, поэтому выступление в Мексике стало для нее лучшим результатом после грунтовой части сезона.

Следующим турниром для Стародубцевой станет US Open-2026. В первом круге Открытого чемпионата США украинка сыграет против немки Эллы Зайдель.

Всего в этом сезоне Стародубцева приняла участие в 22 турнирах. Лучшим результатом для нее стал финал турнира в американском Чарльстоне в апреле. Тогда украинка в решающем матче уступила представительницу США Мэдисон Киз.

Тем временем на US Open определились чемпионы в миксте .

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига Европы Матч завершено
Орхус 1:3 Бенфика
Лига Европы Матч завершено
Ференцварош 4:0 Трабзонспор
Ла Лига Матч завершено
Барселона 2:0 Атлетик
Главные новости
С личным рекордом: Ирина Геращенко выиграла серебряную медаль Бриллиантовой Лиги С личным рекордом: Ирина Геращенко выиграла серебряную медаль Бриллиантовой Лиги "Реал", "Интер" и не только: "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов "Реал", "Интер" и не только: "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов Без шансов с фаворитками: Украина вылетела из женского Евро-2026 по волейболу Без шансов с фаворитками: Украина вылетела из женского Евро-2026 по волейболу
Мнения
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch