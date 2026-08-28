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Теніс 28 серпня 2026 · 09:54

Стародубцева зазнала поразки у чвертьфіналі турніру в Монтерреї

На заваді виходу до півфіналу стала друга сіяна турніру
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Стародубцева зазнала поразки у чвертьфіналі турніру в Монтерреї
Юлія Стародубцева (фото: Instagram/yuliastar17)
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Юлія Стародубцева поступилася другій сіяній Елізе Мертенс у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Монтерреї. Матч завершився з рахунком 1:6, 4:6 на користь бельгійської тенісистки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Стародубцева – Мертенс

У першій партії Мертенс одразу захопила ініціативу та зробила два брейки. Бельгійка впевнено довела сет до перемоги – 6:1.

На старті другої партії Стародубцева змогла повести в рахунку, однак у п'ятому геймі Мертенс зробила брейк та повернула собі перевагу. Друга сіяна втримала її до завершення зустрічі й закрила сет із рахунком 6:4.

Таким чином, Стародубцева завершила виступи на турнірі в Монтерреї на стадії чвертьфіналу. Для українки це був другий чвертьфінал на турнірах категорії WTA 500 у кар'єрі. Уперше вона дійшла до цієї стадії у квітні на турнірі в Чарльстоні, де зрештою пробилася до фіналу.

WTA 500. Монтеррей

Юлія Стародубцева – Елізе Мертенс – 1:6, 4:6.

Юлія Стародубцева у 2026 році

До Монтеррея українка підходила після серії з шести поразок поспіль, тому виступ у Мексиці став для неї найкращим результатом після ґрунтової частини сезону.

Наступним турніром для Стародубцевої стане US Open-2026. У першому колі Відкритого чемпіонату США українка зіграє проти німкені Елли Зайдель.

Загалом, цього сезону Стародубцева взяла участь у 22 турнірах. Найкращим результатом для неї став фінал турніру в американському Чарльстоні у квітні. Тоді українка у вирішальному матчі поступилася представниці США Медісон Кіз.

Тим часом, на US Open визначилися чемпіони в міксті.

Теги: Теніс
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