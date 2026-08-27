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Теніс 27 серпня 2026 · 13:00

Є перші чемпіони: на US Open 2026 визначились переможці у міксті

В фіналі чеська пара здолала дует Белінди Бенчич та Флавіо Коболл
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Є перші чемпіони: на US Open 2026 визначились переможці у міксті
Мухова та Меншик стали першими переможцями US Open-2026 (Фото: usopen, Instagram)
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На Відкритому чемпіонаті США з тенісу визначилися перші володарі трофея. Переможцями у змішаному парному розряді став чеський дует у складі Кароліни Мухової та Якуба Меншика.

Про перебіг та підсумки фінального матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Драматичний фінал та вирішальний ейс

У фінальному протистоянні чеський тандем зустрівся зі швейцаркою Беліндою Бенчич та італійцем Флавіо Коболлі. Для перемоги Муховій і Меншику знадобилося три сети - 6:3, 1:6, 10:6.

Ключовим моментом зустрічі став матчевий тай-брейк: за рахунку 1:1 чехи взяли три поспіль очки та впевнено довели гру до тріумфу. Меншик поставив крапку в поєдинку ейсом із третього чемпіоншип-поїнта.

"Я вперше стою тут. Перед початком турніру я такого не очікував, але це було дуже весело. Було неймовірно зіграти тут і саме так розпочати US Open", - розповів 20-річний Меншик під час нагородження.

US Open 2026. Мікст. Фінал

Белінда Бенчич (Швейцарія) / Флавіо Коболлі (Італія) - Кароліна Мухова (Чехія) / Якуб Меншик (Чехія) - 3:6, 6:1, 6:10

Шлях до трофея та перший Grand Slam

Для обох тенісистів цей титул став першим у кар'єрі на турнірах Grand Slam у будь-якому розряді. При цьому на шляху до фіналу чехам довелося провести кілька нелегких матчів.

У півфіналі Мухова та Меншик відіграли два матчболи проти Мірри Андрєєвої та Андрія Рубльова. Зрештою, їм вдалося повернутись із рахунку 7:9 на тай-брейку. Також їм вдалося перемогти пари Крістіна Младенович та Марсело Аревало і Емма Наварро та Томмі Пол

Бінчич і Коболлі на шляху до вирішального матчу здолали українсько-французьку пару Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.

Основні змагання US Open-2026 в одиночному та класичному парному розрядах розпочнуться 30 серпня.

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Теги: Теніс
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