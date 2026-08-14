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Теннис 14 августа 2026 · 10:40

Первый после Надаля: американец Шелтон защитил титул на "Мастерсе" в Канаде (видео)

23-летний теннисист обыграл соотечественника в финале в Монреале и переписал историю ATP
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый после Надаля: американец Шелтон защитил титул на "Мастерсе" в Канаде (видео)
Бен Шелтон (фото: x.com/OBNmontreal)

Американский теннисист Бен Шелтон стал чемпионом хардового турнира ATP Masters 1000 в канадском Монреале. В решающем поединке 23-летний спортсмен в двух сетах одолел своего соотечественника Брендона Накашиму.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.

Уверенная победа и защита титула

Финальное противостояние длилось 1 час и 29 минут и завершилось победой Шелтона со счетом 6:3, 7:6. Эта встреча стала шестой в очной истории теннисистов, и Бен в шестой раз вышел из нее победителем.

Шелтон успешно защитил прошлогодний титул Открытого чемпионата Канады, который ранее завоевал на кортах Торонто. На пути к нынешнему триумфу в Монреале американец также обыграл Дженсона Бруксби, Зизу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика и Лернера Тьена.

Исторические достижения и компания легенд

Сохранение титула позволило Шелтону вписать свое имя в список выдающихся теннисистов и установить несколько значимых рекордов.

  • Достижение легенд: Шелтон стал первым игроком после Рафаэля Надаля (2018-2019), кому удалось выиграть канадский "Мастерс" два года подряд. В XXI веке это делали только Энди Маррей, Новак Джокович и Надаль
  • Защита дебютного титула: Бен стал лишь пятым теннисистом в истории серии Masters 1000, смогшим защитить свой первый трофей этой категории (ранее это удавалось Борису Беккеру, Ллейтону Хьюитту, Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу)
  • В компании Синнера и Алькараса: американец стал третьим игроком, рожденным в 2000-х годах, с несколькими выигранными "Мастерсами" в активе
  • Американский след: Шелтон – лишь третий представитель США в XXI веке с более чем одним титулом ATP 1000 после Андре Агасси и Энди Роддика

Для Шелтона это седьмой трофей ATP в карьере и четвертый в сезоне 2026 после соревнований в Далласе, Мюнхене и Штутгарте.

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Теги: Теннис
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