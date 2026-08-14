Первый после Надаля: американец Шелтон защитил титул на "Мастерсе" в Канаде (видео)

Американский теннисист Бен Шелтон стал чемпионом хардового турнира ATP Masters 1000 в канадском Монреале. В решающем поединке 23-летний спортсмен в двух сетах одолел своего соотечественника Брендона Накашиму.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.
Финальное противостояние длилось 1 час и 29 минут и завершилось победой Шелтона со счетом 6:3, 7:6. Эта встреча стала шестой в очной истории теннисистов, и Бен в шестой раз вышел из нее победителем.
Шелтон успешно защитил прошлогодний титул Открытого чемпионата Канады, который ранее завоевал на кортах Торонто. На пути к нынешнему триумфу в Монреале американец также обыграл Дженсона Бруксби, Зизу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика и Лернера Тьена.
Сохранение титула позволило Шелтону вписать свое имя в список выдающихся теннисистов и установить несколько значимых рекордов.
Для Шелтона это седьмой трофей ATP в карьере и четвертый в сезоне 2026 после соревнований в Далласе, Мюнхене и Штутгарте.
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