Перший після Надаля: американець Шелтон захистив титул на "Мастерсі" в Канаді (відео)

Американський тенісист Бен Шелтон став чемпіоном хардового турніру ATP Masters 1000 у канадському Монреалі. У вирішальному поєдинку 23-річний спортсмен у двох сетах здолав свого співвітчизника Брендона Накашиму.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру.
Фінальне протистояння тривало 1 годину та 29 хвилин і завершилося перемогою Шелтона з рахунком 6:3, 7:6. Ця зустріч стала шостою в очній історії тенісистів, і Бен ушосте вийшов із неї переможцем.
Шелтон успішно захистив торішній трофей Відкритого чемпіонату Канади, який раніше здобував на кортах Торонто. На шляху до нинішнього тріумфу в Монреалі американець також переграв Дженсона Бруксбі, Зізу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика та Лернера Тьєна.
Збереження титулу дозволило Шелтону вписати своє ім'я у список видатних тенісистів та встановити кілька вагомих рекордів.
Загалом для Шелтона це сьомий трофей ATP у кар'єрі та четвертий у сезоні 2026 року після змагань у Далласі, Мюнхені та Штутгарті.
Раніше Іга Свьонтек після битв із українками виграла перший титул у сезоні.