Первая из украинок: Ястремская проиграла на старте US Open и вылетела с турнира

Ход матча

В первом сете на корте была равная борьба до счета 3:3, после чего Стефанини смогла выиграть три гейма подряд и забрать сет. Также с ровной игры начали теннисистки и второй сет.

Но при счете 2:2 уже Даяна совершила рывок в три подряд выигранных гейма и была близка к победе. Но итальянка смогла сократить отставание – и только в десятом гейме Ястремская забрала сет.

К сожалению, в третьем сете Ястремская смогла выиграть только один гейм. Стоит отметить, что Даяна играла с проблемами с шеей - в частности, она трижды принимала медицинские таймауты и обращалась к физиотерапевту. В общей сложности игра длилась более двух часов.

US Open-2026. Женщины. 1-й раунд

Лукреция Стефанини (Италия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 4:6, 6:1

Грустная серия

Украинская теннисистка уже в пятый раз с 2020-го года не может преодолеть первый круг US Open (еще один раз Ястремская уступила в квалификации). Лучшим результатом Даяны на турнире является выход в третий круг в 2019-м году.

Также, к сожалению, это поражение стало четвертым для 26-летней спортсменки.