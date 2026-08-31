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Теннис 31 августа 2026 · 09:49

Первая из украинок: Ястремская проиграла на старте US Open и вылетела с турнира

В трех сетах украинская спортсменка уступила "квалифаерке" Лукреции Стефанини
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первая из украинок: Ястремская проиграла на старте US Open и вылетела с турнира
Дайана Ястремская (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Украинская теннисистка Дайана Ястремская уступила в матче первого круга US Open-2026. В трех сетах украинка уступила итальянке Лукреции Стефанини.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча

В первом сете на корте была равная борьба до счета 3:3, после чего Стефанини смогла выиграть три гейма подряд и забрать сет. Также с ровной игры начали теннисистки и второй сет.

Но при счете 2:2 уже Даяна совершила рывок в три подряд выигранных гейма и была близка к победе. Но итальянка смогла сократить отставание – и только в десятом гейме Ястремская забрала сет.

К сожалению, в третьем сете Ястремская смогла выиграть только один гейм. Стоит отметить, что Даяна играла с проблемами с шеей - в частности, она трижды принимала медицинские таймауты и обращалась к физиотерапевту. В общей сложности игра длилась более двух часов.

US Open-2026. Женщины. 1-й раунд

Лукреция Стефанини (Италия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 4:6, 6:1

Грустная серия

Украинская теннисистка уже в пятый раз с 2020-го года не может преодолеть первый круг US Open (еще один раз Ястремская уступила в квалификации). Лучшим результатом Даяны на турнире является выход в третий круг в 2019-м году.

Также, к сожалению, это поражение стало четвертым для 26-летней спортсменки.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк легко преодолела первый круг US Open.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
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