"Летает на все турниры": Снигур рассказала, кто спас ее карьеру в кризисные моменты

Украинская теннисистка Дарья Снигур после успешного летнего отрезка сезона рассказала о людях, которые имели решающее влияние на ее становление. Спортсменка откровенно поделилась, как преодолевала сложные моменты в карьере и благодаря кому ей удается сохранять психологический баланс.

Были мысли о завершении карьеры

Снигур отметила, что ее путь из юниорского во взрослый теннис оказался длиннее, чем от нее ожидали, из-за чего в определенные моменты у нее возникали мысли завершить карьеру.

"Да, иногда такие мысли возникали. Но я рада, что смогла с ними справиться. У каждой спортсменки свой путь, поэтому не буду обижаться на судьбу, которая приготовила для меня именно такой. Я ей очень благодарна. А что помогло остаться в теннисе? Семья и еще раз семья. Папа и мама - это те люди, которые будут любить меня независимо от моих успехов или неудач на корте. И у меня нет в этом никаких сомнений", - рассказала теннисистка.

Отдельно 43-я ракетка мира отметила вклад отца, который сопровождает ее на протяжении всей карьеры.

"Кто был тем человеком, который больше всего повлиял на мое становление как теннисистки? Однозначно отец. Только он знает, через что мы прошли и что нам еще предстоит пройти. Он всегда верит в меня. Да что тут говорить, он и сейчас всегда рядом и летает со мной на все турниры", - поделилась Снигур.

Рецепт успеха и защита от давления

Украинка также подчеркнула, что именно стабильное окружение помогает ей избегать дополнительного психологического давления после стремительного подъема в рейтинге WTA.

"Сейчас от меня будут ждать еще большего? Не знаю, кто будет ждать, но со стороны моего окружения давления точно не будет, а это самое главное. Поэтому мне нужно оставаться здоровой и шаг за шагом двигаться вперед. Безусловно, нужен талант. Так же, как и здоровье. Характер закаляется на тренировках и в матчах с самого детства. И, конечно, важно окружение, которое у меня не меняется с самого рождения", - подытожила Дарья.