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Теніс 30 липня 2026 · 14:46

"Літає на всі турніри": Снігур розповіла, хто врятував її кар'єру в кризові моменти

Дар'я зізналася про роздуми кинути теніс після складного виходу з юніорського спорту
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Літає на всі турніри": Снігур розповіла, хто врятував її кар'єру в кризові моменти
Дар'я Снігур (фото: instagram.com/snigur_27)

Українська тенісистка Дар'я Снігур після успішного літнього відрізка сезону розповіла про людей, які мали вирішальний вплив на її становлення. Спортсменка відверто поділилася, як долала складні моменти у кар'єрі та завдяки кому їй вдається зберігати психологічний баланс.

Про це Снігур розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Були думки про завершення кар'єри

Снігур зазначила, що її шлях із юніорів у дорослий теніс виявився довшим, ніж від неї очікували, через що в певні моменти виникали думки завершити виступи.

"Так, інколи такі моменти виникали. Але я рада, що зуміла з ними впоратися. У кожної спортсменки свій шлях, тому не буду ображати долю, яка підготувала для мене саме такий. Я їй дуже вдячна. А що допомогло залишитися в тенісі? Родина і ще раз родина. Батько та мама в мене – це ті люди, які будуть мене любити незалежно від моїх успіхів чи невдач на корті. І в мене в цьому немає жодних сумнівів", - розповіла тенісистка.

Окремо 43-тя ракетка світу відзначила внесок батька, який супроводжує її протягом всієї кар'єри.

"Хто був тією людиною, яка найбільше вплинула на моє становлення як тенісистки? Однозначно батько, тільки він знає через що ми проходили і що ще належить пройти. Він завжди вірить у мене. Та що там говорити, він і зараз завжди поруч та літає на всі турніри", - поділилася Снігур.

Рецепт успіху та захист від тиску

Українка також підкреслила, що саме стабільне оточення допомагає їй уникнути додаткового психологічного тиску після стрімкого підйому в рейтингу WTA.

"Зараз від мене чекатимуть ще більшого? Не знаю, хто чекатиме, але з мого оточення тиску точно не буде, а це головне. Тому мені потрібно залишатись здоровою і йти крок за кроком далі уперед. Талант має бути, безумовно. Також як і здоров'я. Характер загартовується на тренуваннях на іграх з дитинства. І звісно оточення, яке в мене не змінюється з мого народження", - підсумувала Дар'я.

Раніше ми повідомили, яке досягнення Снігур назвала головним у сезоні.

Теги: Теніс
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