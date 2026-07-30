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Теннис 30 июля 2026 · 10:59

Дарья Снигур назвала главное достижение сезона: это не дебютный финал WTA

Украинская теннисистка объяснила, почему считает третий круг Уимблдона важнее финала турнира в Праге
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Дарья Снигур назвала главное достижение сезона: это не дебютный финал WTA
Дарья Снегирь (фото: Getty Images)

На этой неделе Дарья Снигур впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA. Это стало возможным после успехов на Уимблдоне и турнире WTA 250 в Праге. Сама спортсменка считает, что третий круг на Уимблдоне для нее имеет большее значение, чем пражский финал.

Об этом Снигур рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Как Снигур оценивает свои выступления

Комментируя выступление на турнире WTA 250 в Праге, украинка отметила, что у нее было недостаточно времени для подготовки. Именно поэтому факт ее выступления в финале приятно удивил Дарью.

"Учитывая мою подготовку, которая длилась всего 5 дней, конечно, я очень довольна своим результатом в Праге. Поэтому я горжусь собой, что за такое короткое время мы с командой смогли подготовиться к турниру", – рассказала Снигур.

В решающем матче Дарья уступила Лилли Таггер из Австрии (6:7, 2:6). Впрочем, украинка признается, что еще не разбирала матч со своей командой.

"Удивил сам выход в финал Лилли из нижней сетки. Там были действительно сильные игроки. Осознавать что-то для себя буду, когда проанализируем матч с тренером", – отметила Снигур.

Третий раунд Уимблдона ценнее финала в Праге

24-летняя теннисистка считает, что ее путь на Уимблдоне-2026 имеет большую ценность, чем финал на турнире WTA 250 в Праге.

"Однозначно Уимблдон важнее. Почему? Потому что турниров WTA в течение года проводится большое количество и в разных категориях, а "Шлемов" всего четыре", – сказала Снигур.

На Уимблдоне Дарья Снигур по очереди обыграла Элину Свитолину (7:5, 6:2) и Леолию Жанжан (6:4, 6:3), а в третьем круге проиграла Эшлин Крюгер (3:6, 2:6).

В начале этой недели Дарья Снигирь и Александра Олийникова обновили личные рекорды в рейтинге WTA . Обе спортсменки вошли в число 50 лучших теннисисток мира.

Теги: Теннис
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