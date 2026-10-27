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Теннис 27 октября 2026 · 15:24

Легендарная Винус Уильямс проиграла 18-летней австрийке и продолжила рекордную серию поражений

46-летняя американка уступила сопернице в двух сетах, но продолжит выступления в Китае в парном разряде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Легендарная Винус Уильямс проиграла 18-летней австрийке и продолжила рекордную серию поражений
Уильямс не может победить в 2026 году (Фото: Getty Images)

Семикратная чемпионка турниров Grand Slam Винус Уильямс проиграла австрийцы Лилли Таггер на старте турнира WTA 250 в Гуанчжоу. Для американской теннисистки это поражение стало 16-м подряд в одиночном разряде.

О результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Уильямс не смогла пройти первый круг

46-летняя американская теннисистка уступила 18-летней австрийке Лилли Таггер в первом раунде турнира WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Поединок завершился со счётом 2:6, 2:6.

Это поражение стало для бывшей первой ракетки мира 16 подряд в одиночных матчах, в том числе 13 в текущем сезоне.

WTA 250, Гуаньчжоу, Китай. 1/16 финала

Лилли Таггер (Австрия) – Винус Уильямс (США) – 6:2, 6:2.

Уильямс редко побеждает в одиночном разряде

Начиная с августа 2021 года, американка попадает в основную сетку турниров благодаря wild card. За этот период она провела 34 одиночных матча, в которых одержала всего четыре победы.

В последний раз Уильямс выигрывала одиночный матч в июле 2025 года, когда прошла во второй круг турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Впереди – четвертьфинал в парном разряде

Несмотря на неудачу в одиночном турнире, семикратная чемпионка Grand Slam продолжит выступления в Гуанчжоу в парном разряде.

В четвертьфинале ее соперницей станет украинка Людмила Киченок, которая будет бороться за выход в следующий раунд соревнований.

Ранее мы сообщали, что Даяна Ястремская отыграла три матчбола и вырвала победу на старте турнира в Китае.

Теги: Теннис
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