rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 27 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Легендарна Вінус Вільямс програла 18-річній австрійці та продовжила рекордну серію поразок
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 27 жовтня 2026 · 15:24

Легендарна Вінус Вільямс програла 18-річній австрійці та продовжила рекордну серію поразок

46-річна американка поступилася суперниці у двох сетах, але продовжить виступи в Китаї у парному розряді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Легендарна Вінус Вільямс програла 18-річній австрійці та продовжила рекордну серію поразок
Вільямс не може перемогти в 2026 році (Фото: Getty Images)

Семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam Вінус Вільямс програла австрійці Ліллі Таггер на старті турніру WTA 250 у Гуанчжоу. Для американської тенісистки ця поразка стала 16-ю поспіль в одиночному розряді.

Про результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Вільямс не змогла пройти перше коло

46-річна американська тенісистка поступилася 18-річній австрійці Ліллі Таггер у першому раунді турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу. Поєдинок завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Ця поразка стала для колишньої першої ракетки світу 16-ю поспіль в одиночних матчах, зокрема 13-ю в поточному сезоні.

WTA 250, Гуаньчжоу, Китай. 1/16 фіналу

Ліллі Таггер (Австрія) - Вінус Вільямс (США) - 6:2, 6:2.

Вільямс рідко перемагає в одиночному розряді

Починаючи із серпня 2021-го року, американка потрапляє до основної сітки турнірів завдяки wild card. За цей період вона провела 34 одиночні матчі, у яких здобула лише чотири перемоги.

Востаннє Вільямс вигравала одиночний матч у липні 2025-го року, коли пройшла до другого кола турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Попереду - чвертьфінал у парному розряді

Попри невдачу в одиночному турнірі, семиразова чемпіонка Grand Slam продовжить виступи в Гуанчжоу в парному розряді.

У чвертьфіналі її суперницею стане українка Людмила Кіченок, яка боротиметься за вихід до наступного раунду змагань.

Раніше ми повідомляли, що Даяна Ястремська відіграла три матчболи та вирвала перемогу на старті турніру в Китаї.

Теги: Теніс
Головні матчі
Кубок України 27 жовтня 18:00
Шахтар - : - Динамо
Серія А 27 жовтня 19:30
Сассуоло - : - Лаціо
Серія А 27 жовтня 21:45
Торіно - : - Комо
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч "Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч "82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік "82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік Нападник збірної України може знову змінити клуб взимку Нападник збірної України може знову змінити клуб взимку
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"