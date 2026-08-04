Исторический триумф: 19-летняя Эала выиграла свой первый титул WTA

Представительница Филиппин Александра Эала одержала сенсационную победу на турнире WTA 500 в Вашингтоне. В решающем поединке 19-летняя теннисистка нанесла поражение третьей ракетке мира - американке Джессике Пегуле

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты финального матча.

Драматический финал, дождь и решающий разгром

Финальный поединок растянулся из-за неблагоприятных погодных условий. В воскресенье встречу остановили из-за дождя во втором сете при счете 4:6, 2:1 в пользу американки.

Игру возобновили уже в понедельник - но Эала смогла перехватить инициативу, выиграть вторую партию (6:4), а в решающем сете полностью разгромила титулованную соперницу, не отдав ей ни одного гейма.

WTA 500. Вашингтон (США), финал

Александра Эала (Филиппины) - Джессика Пегула (США, 1) – 4:6, 6:4, 6:0.

Победное шествие и путь к титулу

Для Эалы этот успех стал девятой в карьере (и пятой подряд) победой над теннисистками из первой десятки мирового рейтинга. Также она уже шестой раз в карьере одолела представительницу топ-5.

В течение турнира филиппинка прошла настоящее испытание топовыми соперницами:

Раунд-1: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) - 4:6, 6:4, 6:1.

Раунд-2: Лейла Фернандес (Канада, 7) - 6:2, 7:6(1).

1/4: Элина Свитолина (Украина, 2) - 6:3, 6:4.

1/2: Наоми Осака (Япония, 3) - 6:4, 6:2.

Финал: Джессика Пегула (США, 1) - 4:6, 6:4, 6:0.

Переписанная история для Филиппин

Для Александры это был второй финал на уровне WTA-тура - в прошлом году она уступила Майе Джойнт в матче за трофей на турнире WTA 250 в Истборне.

Получив титул в Вашингтоне, Эала стала первой в истории представительницей Филиппин, которой удалось выиграть трофей серии WTA. Кроме того, по итогам турнира юная спортсменка впервые в карьере и истории своей страны дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.