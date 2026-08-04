rbc.ua
UA | RU
Вторник, 04 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Исторический триумф: 19-летняя Эала выиграла свой первый титул WTA
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 04 августа 2026 · 11:00

Исторический триумф: 19-летняя Эала выиграла свой первый титул WTA

Теннисистка из Филиппин разгромила третью ракетку мира в решающем сете и переписала спортивную историю своей страны
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Исторический триумф: 19-летняя Эала выиграла свой первый титул WTA
Филиппинская теннисистка совершила невероятный камбэк (Фото: alex.eala, Instagram)

Представительница Филиппин Александра Эала одержала сенсационную победу на турнире WTA 500 в Вашингтоне. В решающем поединке 19-летняя теннисистка нанесла поражение третьей ракетке мира - американке Джессике Пегуле

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты финального матча.

Драматический финал, дождь и решающий разгром

Финальный поединок растянулся из-за неблагоприятных погодных условий. В воскресенье встречу остановили из-за дождя во втором сете при счете 4:6, 2:1 в пользу американки.

Игру возобновили уже в понедельник - но Эала смогла перехватить инициативу, выиграть вторую партию (6:4), а в решающем сете полностью разгромила титулованную соперницу, не отдав ей ни одного гейма.

WTA 500. Вашингтон (США), финал

Александра Эала (Филиппины) - Джессика Пегула (США, 1) – 4:6, 6:4, 6:0.

Победное шествие и путь к титулу

Для Эалы этот успех стал девятой в карьере (и пятой подряд) победой над теннисистками из первой десятки мирового рейтинга. Также она уже шестой раз в карьере одолела представительницу топ-5.

В течение турнира филиппинка прошла настоящее испытание топовыми соперницами:

  • Раунд-1: Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) - 4:6, 6:4, 6:1.
  • Раунд-2: Лейла Фернандес (Канада, 7) - 6:2, 7:6(1).
  • 1/4: Элина Свитолина (Украина, 2) - 6:3, 6:4.
  • 1/2: Наоми Осака (Япония, 3) - 6:4, 6:2.
  • Финал: Джессика Пегула (США, 1) - 4:6, 6:4, 6:0.

Переписанная история для Филиппин

Для Александры это был второй финал на уровне WTA-тура - в прошлом году она уступила Майе Джойнт в матче за трофей на турнире WTA 250 в Истборне.

Получив титул в Вашингтоне, Эала стала первой в истории представительницей Филиппин, которой удалось выиграть трофей серии WTA. Кроме того, по итогам турнира юная спортсменка впервые в карьере и истории своей страны дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Ранее мы сообщали, что Александра Эала на пути к победе обыграла Элину Светолину. Эта победа стала второй для филиппинской теннисистки в матчах с первой ракеткой Украины.

Теги: Теннис
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Шахтер 5:1 Кудривка
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео) "Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео)
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина