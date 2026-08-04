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Теніс 04 серпня 2026 · 11:00

Історичний тріумф: 19-річна Еала виграла свій перший титул WTA

Тенісистка з Філіппін розгромила третю ракетку світу у вирішальному сеті та переписала спортивну історію своєї країни
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичний тріумф: 19-річна Еала виграла свій перший титул WTA
Філіппінська тенісистка здійснила неймовірний камбек (Фото: alex.eala, Instagram)

Представниця Філіппін Александра Еала здобула сенсаційну перемогу на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. У вирішальному поєдинку 19-річна тенісистка завдала поразки третій ракетці світу - американці Джессіці Пегулі

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати фінального матчу.

Драматичний фінал, дощ та вирішальний розгром

Фінальний поєдинок розтягнувся через несприятливі погодні умови. У неділю зустріч зупинили через дощ у другому сеті за рахунку 4:6, 2:1 на користь американки.

Гру відновили вже у понеділок - але Еала змогла перехопити ініціативу, виграти другу партію (6:4), а у вирішальному сеті повністю розгромила титуловану суперницю, не віддавши їй жодного гейму.

WTA 500. Вашингтон (США), фінал

Александра Еала (Філіппіни) - Джессіка Пегула (США, 1) - 4:6, 6:4, 6:0.

Переможна хода та шлях до титулу

Для Еали цей успіх став дев'ятою у кар'єрі (і п'ятою поспіль) перемогою над тенісистками з першої десятки світового рейтингу. Також вона вже вшосте у кар'єрі здолала представницю топ-5.

Протягом турніру філіппінка пройшла справжнє випробування топовими суперницями:

  • Раунд-1: Чжен Ціньвень (Китай, WC) - 4:6, 6:4, 6:1.
  • Раунд-2: Лейла Фернандес (Канада, 7) - 6:2, 7:6(1).
  • 1/4: Еліна Світоліна (Україна, 2) - 6:3, 6:4.
  • 1/2: Наомі Осака (Японія, 3) - 6:4, 6:2.
  • Фінал: Джессіка Пегула (США, 1) - 4:6, 6:4, 6:0.

Переписана історія для Філіппін

Для Александри це був другий фінал на рівні WTA-туру - минулого року вона поступилася Майї Джойнт у матчі за трофей на турнірі WTA 250 в Істборні.

Здобувши титул у Вашингтоні, Еала стала першою в історії представницею Філіппін, якій вдалося виграти трофей серії WTA. Крім того, за підсумками турніру юна спортсменка вперше у кар'єрі та історії своєї країни дебютує у топ-20 світового рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що Александра Еала на шляху до перемоги обіграла Еліну Світоліну. Ця перемога стала другою поспіль для філіпінської тенісистки в матчах з першою ракеткою України.

Теги: Теніс
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