Две украинские теннисистки сыграют на турнире WTA 250 в Гамбурге

Украинские теннисистки Александра Олейникова и Ангелина Калинина посеяны под первым и вторым номером на турнире.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира .

Когда стартуют Олейникова и Калинина в Гамбурге

Ангелина Калинина свой первый матч на турнире сыграет в первый же соревновательный день: в 14:30 по Киеву ее соперницей станет представительница Испании Кейтелин Куэведо. Она занимает 100-е место в мировом рейтинге.

Александра Олейникова начнет свой путь на турнире 21 июля, ей в сопернице досталась спортсменка со статусом wild card – Анастасия Шунк из Германии.

Отметим, что Олейникова и Калинина являются наиболее рейтинговыми игроками турнира в Гамбурге, поэтому получили первый и второй номер посева соответственно. Олейникова заняла 52 место в рейтинге WTA, Калинина – 59-й.

Сезон 2026 для Александры Олейниковой

В этом сезоне 25-летняя теннисистка доходила до финала турнира в Анталье. По иронии судьбы, в решающем матче Александра проиграла как раз Ангелине Калининой.

Также в активе Олейниковой полуфиналы на двух румынских турнирах: в феврале она остановилась в шаге от финала в Клуж-Напоке, уступив Эмми Радукану (5:7, 6:3, 3:6). А буквально на этой неделе дошла до 1/2 финала турнира у Яссы, проиграв египтянке Майяр Шериф (3:6, 1:6).

Ангелина Калинина в сезоне 2026

29-летняя теннисистка в этом году выиграла два подряд турнира в Анталье и уступила Андреа Лазаро Гарсии на турнире в хорватском Дубровнике.

Также Ангелина дошла до финала турнира в Рабате, где снялась с борьбы из-за повреждений во время матча против Петры Марцинко.