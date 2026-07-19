Дві українські тенісистки зіграють на турнірі WTA 250 у Гамбурзі

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна посіяні під першим та другим номером на турнірі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт турніру.
Ангеліна Калініна свій перший матч на турнірі зіграє у перший же змагальний день: о 14:30 за Києвом її суперницею стане представниця Іспанії Кейтелін Куеведо. Вона посідає 100 місце у світовому рейтингу.
Олександра Олійникова розпочне свій шлях на турнірі 21 липня, їй в суперниці дісталася спортсменка зі статусом wild card – Настасья Шунк з Німеччини.
Відзначимо, що Олійникова та Калініна є найбільш рейтинговими гравчинями турніру у Гамбурзі, відтак отримали перший та другий номер посіву відповідно. Олійникова посдієа 52 місце в рейтингу WTA, Калініна – 59-й.
Цього сезону 25-річна тенісистка доходила до фіналу турніру в Антальї. За іронією долі, у вирішальному матчі Олександра програла якраз Ангеліні Калініній.
Також в активі Олійникової півфінали на двох румунських турнірах: у лютому вона зупинилася за крок до фіналу у Клуж-Напоці, поступившись Еммі Радукану (5:7, 6:3, 3:6). А буквально цього тижня дійшла до 1/2 фіналу турніру у Ясси, програвши єгиптянці Майяр Шериф (3:6, 1:6).
29-річна тенісистка цього року виграла два поспіль турніри в Антальї і поступилася Андреа Лазаро Гарсії на турнірі у хорватському Дубровнику.
Також Ангеліна дійшла до фіналу турніру у Рабаті, де знялася з боротьби через ушкодження під час матчу проти Петри Марцинко.
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