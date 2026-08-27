rbc.ua
UA | RU
Четверг, 27 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Не выдали даже 900 евро: гимнаст Чепурный жестко прошелся по Министерству и Федерации
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 27 августа 2026 · 09:52

Не выдали даже 900 евро: гимнаст Чепурный жестко прошелся по Министерству и Федерации

Украинский гимнаст рассказал, что помощь при подготовке к чемпионату Европы ему оказали в Федерации гимнастики Германии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не выдали даже 900 евро: гимнаст Чепурный жестко прошелся по Министерству и Федерации
Украинский гимнаст возмущен и отсутствием поддержки от спортивных чиновников (Фото: Slobodan Kadic)
Add as a preferred source on Google

Украинский гимнаст Назар Чепурный откровенно рассказал об отсутствии поддержки со стороны Министерства молодежи и спорта и Украинской федерации гимнастики. По его словам, помощь он получил от германской федерации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Назара Чепурного в Facebook.

Самостоятельная подготовка и отказ чиновников

Из-за отсутствия надлежащих условий в Украине спортсмен вынужден был за полтора месяца до чемпионата Европы отправиться на подготовку в Германию. Чепурный неоднократно обращался в отечественные спортивные структуры с просьбой покрыть расходы на тренировочный сбор, однако получал лишь пустые обещания.

В результате первую половину подготовки - жилье, питание, горючее и другие расходы - Назар оплачивал за свой счет. Когда же встал вопрос об официальном сборе в Кинбауме в размере 900 евро, украинские органы снова не предоставили средств.

"Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы – это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь", – написал гимнаст.

Помощь Германии и благодарность тренеру

Узнав о затруднительном положении украинца, Немецкая федерация гимнастики добровольно взяла на себя расходы по оплате его официального сбора.

"Поэтому за этот результат я хочу поблагодарить исключительно своего тренера Геннадия Людвиговича Сартынского, Немецкой федерации гимнастики, Роландоса, своих близких и родных, которые были рядом и поддерживали меня. Но отнюдь не Украинской федерации гимнастики и не Министерству молодежи и спорта", - подчеркнул спортсмен.

И добавил, что "кричать о победе громче всех", когда для этого результата ты ничего не сделал – это никчемная позиция.

Ранее мы сообщали, что гимнаст Чепурный впервые выиграл чемпионат Европы.

Теги: Спортсмены Министерство молодежи и спорта
Главные матчи
Лига чемпионов Матч завершено
Лион 1:2 Фенербахче
Лига чемпионов Матч завершено
АЕК 4:0 Левски
Ла Лига Матч завершено
Реал 4:1 Реал Сосьедад
Главные новости
Зубков, Игнатенко и Кухаревич сыграют в ЛЧ, "Лион" с Фонсекой проиграл "Фенербахче" Зубков, Игнатенко и Кухаревич сыграют в ЛЧ, "Лион" с Фонсекой проиграл "Фенербахче" "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги: Мбаппе оформил дубль "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги: Мбаппе оформил дубль Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг Магучих, Левченко и Геращенко сделали шаг к ЧМ-2027: как изменился мировой рейтинг
Мнения
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch