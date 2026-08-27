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Інше 27 серпня 2026 · 09:52

Не видали навіть 900 євро: гімнаст Чепурний жорстко пройшовся по Міністерству та Федерації

Український гімнаст розповів, що допомогу під час підготовки до чемпіонату Європи йому надали у Федерації гімнастики Німеччини
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не видали навіть 900 євро: гімнаст Чепурний жорстко пройшовся по Міністерству та Федерації
Український гімнаст обурени йвідсутністю підтримки від спортивних чиновників (Фото: Slobodan Kadic)
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Український гімнаст Назар Чепурний відверто розповів про відсутність підтримки з боку Міністерства молоді та спорту та Української федерації гімнастики. За його словами, допомогу він отримав від німецької федерації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис Назара Чепурного у Facebook.

Самостійна підготовка та відмови чиновників

Через відсутність належних умов в Україні спортсмен змушений був за півтора місяця до чемпіонату Європи вирушити на підготовку до Німеччини. Чепурний неодноразово звертався до вітчизняних спортивних структур з проханням покрити витрати на тренувальний збір, проте одержував лише порожні обіцянки.

У результаті першу половину підготовки - житло, харчування, пальне та інші витрати - Назар оплачував власним коштом. Коли ж постало питання про офіційний збір у Кінбаумі сумою в 900 євро, українські органи знову не надали коштів.

"Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи - це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся", - написав гімнаст.

Допомога Німеччини та подяка тренеру

Дізнавшись про скрутне становище українця, Німецька федерація гімнастики добровільно взяла на себе витрати з оплати його офіційного збору.

"Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене. Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту", - наголосив спортсмен.

І додав, що "кричати про перемогу голосніше за всіх", коли для цього результату ти нічого не зробив - це нікчемна позиція.

Раніше ми повідомляли, що гімнаст Чепурний уперше виграв чемпіонат Європи.

Теги: Спортсмени Міністерство молоді та спорту
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