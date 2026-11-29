В воскресенье, 29 ноября, на трассе "Лусаил" завершился 22-й этап чемпионата мира по Формуле-1 - Гран-при Катара. Победу одержал пилот Mercedes Кими Антонелли, опередивший своего напарника Джорджа Расселла. Третьим финишировал представитель McLaren Оскар Пиастри.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Антонелли одержал победу

Гонку с поул-позиции начал Джордж Расселл, выигравший субботнюю квалификацию. Рядом с ним стартовал напарник по Mercedes Кими Антонелли.

Расселл сохранил лидерство после старта, а Антонелли держался сзади. Борьба двух пилотов немецкой команды обещала стать главной интригой заезда. Однако судьбу первого места решила не непосредственная борьба на трассе, а необычный инцидент.

После вылета Арвида Линдблада на трассе оказался кусок полистирола, застрявший в передней части болида Расселла. Из-за этого автомобиль британца потерял часть аэродинамической эффективности.

На 35-м круге Расселл заехал на пит-стоп. Механики Mercedes пытались вытащить посторонний предмет, но задержка стоила гонщику около десяти секунд. Этим воспользовался Антонелли, после волны пит-стопов захвативший лидерство.

Mercedes оформила дубль

На заключительном отрезке гонки Антонелли уверенно увеличивал отрыв от напарника. В результате Антонелли пересек финишную линию первым, опередив Расселла на 31,4 секунды.

Для 20-летнего итальянца эта победа стала десятой в сезоне-2026. Третье место завоевал Оскар Пиастри. Австралиец сумел опередить Макса Ферстаппена, завершившего гонку четвертым. Пятерку лучших замкнул Ландо Норрис.

Результаты Гран-при Катара 2026

Кими Антонелли (Mercedes) Джордж Расселл (Mercedes) Оскар Пиастри (McLaren) Макс Ферстаппен (Red Bull) Ландо Норрис (McLaren) Льюис Гамильтон (Ferrari) Шарль Леклер (Ferrari) Исаак Хаджар (Red Bull) Лиам Лоусон (Racing Bulls) Габриэл Бортолето (Audi)

Что означают результаты гонки

Кими Антонелли еще до этапа в Катаре досрочно обеспечил себе дебютный титул чемпиона мира. Победа в Лусаиле позволила итальянцу довести количество выигранных Гран-при в этом сезоне до десяти. Несмотря на неудачу в борьбе за победу, Расселл принес Mercedes двойной подиум.

Макс Ферстаппен благодаря четвёртому месту гарантировал себе второе место в личном зачете чемпионата. Ferrari также добилась важного результата. Шестое место Льюиса Гамильтона и седьмое место Шарля Леклера позволили итальянской команде досрочно обеспечить второе место в Кубке конструкторов.

Сезон-2026 завершится Гран-при Абу-Даби, который состоится 4-6 декабря. Финальная гонка чемпионата запланирована на воскресенье, 6 декабря.