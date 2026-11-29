У неділю, 29 листопада, на трасі "Лусаїл" завершився 22-й етап чемпіонату світу з Формули-1 — Гран-прі Катару. Перемогу здобув пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який випередив свого напарника Джорджа Расселла. Третім фінішував представник McLaren Оскар Піастрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як Антонеллі здобув перемогу

Гонку з поул-позиції розпочав Джордж Расселл, який виграв суботню кваліфікацію. Поруч із ним стартував напарник по Mercedes Кімі Антонеллі.

Расселл зберіг лідерство після старту, а Антонеллі тримався позаду. Боротьба двох пілотів німецької команди обіцяла стати головною інтригою заїзду. Однак долю першого місця вирішила не безпосередня боротьба на трасі, а незвичайний інцидент.

Після вильоту Арвіда Ліндблада на трасі опинився шматок полістиролу, який застряг у передній частині боліда Расселла. Через це автомобіль британця втратив частину аеродинамічної ефективності.

На 35-му колі Расселл заїхав на піт-стоп. Механіки Mercedes намагалися витягнути сторонній предмет, але затримка коштувала гонщику приблизно десяти секунд. Цим скористався Антонеллі, який після хвилі піт-стопів захопив лідерство.

Mercedes оформила дубль

На заключному відрізку перегонів Антонеллі впевнено збільшував відрив від напарника. У результаті Антонеллі перетнув фінішну лінію першим, випередивши Расселла на 31,4 секунди.

Для 20-річного італійця ця перемога стала десятою в сезоні-2026. Третє місце здобув Оскар Піастрі. Австралієць зумів випередити Макса Ферстаппена, який завершив гонку четвертим. П'ятірку найкращих замкнув Ландо Норріс.

Результати Гран-прі Катару 2026

Кімі Антонеллі (Mercedes) Джордж Расселл (Mercedes) Оскар Піастрі (McLaren) Макс Ферстаппен (Red Bull) Ландо Норріс (McLaren) Льюїс Гамільтон (Ferrari) Шарль Леклер (Ferrari) Ісак Хаджар (Red Bull) Ліам Лоусон (Racing Bulls) Габріел Бортолето (Audi)

Що означають результати гонки

Кімі Антонеллі ще до етапу в Катарі достроково забезпечив собі дебютний титул чемпіона світу. Перемога в Лусаїлі дозволила італійцю довести кількість виграних Гран-прі цього сезону до десяти. Попри невдачу в боротьбі за перемогу, Расселл приніс Mercedes подвійний подіум.

Макс Ферстаппен завдяки четвертому місцю гарантував собі друге місце в особистому заліку чемпіонату. Ferrari також досягла важливого результату. Шосте місце Льюїса Гамільтона та сьома позиція Шарля Леклера дозволили італійській команді достроково забезпечити друге місце в Кубку конструкторів.

Сезон-2026 завершиться Гран-прі Абу-Дабі, який відбудеться 4–6 грудня. Фінальна гонка чемпіонату запланована на неділю, 6 грудня.