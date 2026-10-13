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Другое 13 октября 2026 · 21:05

"Эта работа забрала бы меня полностью": Горуна объяснил, почему не хочет возглавлять сборную Украины

После карьеры каратист сосредоточится на четырех направлениях деятельности, а не на тренерской работе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Эта работа забрала бы меня полностью": Горуна объяснил, почему не хочет возглавлять сборную Украины
Станислав Горуна не хочет сосредотачиваться на тренировке (Фото: worldkaratefederation, Instagram)
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Украинский каратист Станислав Горуна не собирается становиться тренером сборной Украины после завершения спортивной карьеры. Он объяснил, что такая работа требует слишком много времени и ответственности и не оставит возможности развивать другие проекты.

Об этом Станислав Горуна рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Почему Горуна не хочет тренировать сборную Украины

По словам спортсмена, работа в такой должности требует полной вовлеченности, а он хочет продолжать развивать несколько других направлений деятельности.

"Если я что-то делаю, то делаю это ответственно. А быть тренером сборной Украины – это мегаответственно. И именно поэтому я не хочу брать на себя эту ответственность", – объяснил Горуна.

Каратист подчеркнул, что его собственные требования к работе тренера сборной потребовали бы настолько много времени и сил, что он не смог бы заниматься другими делами.

"Эта работа забрала бы меня полностью. Поэтому тренером сборной Украины я быть не смогу", - подытожил спортсмен.

Планирует ли Горуна тренировать после завершения карьеры

Полностью отказываться от работы со спортсменами Горуна не собирается. Пока он уже тренирует нескольких каратистов онлайн, однако переходить к полноценной тренерской карьере не планирует.

Также бывший спортсмен не намерен открывать собственный клуб. В то же время, он допускает сотрудничество с другими клубами - например, проведение краткосрочных тренировочных сборов или работу с группой спортсменов в течение нескольких часов, дней или недель.

Главное условие для него – не быть постоянно привязанным к одному месту и иметь возможность уделять время другим проектам.

Чем будет заниматься Горуна после завершения карьеры

По словам спортсмена, сейчас он находится на развилке и не определился с одним главным направлением. Горуна планирует продолжать работу сразу в четырех сферах:

  • Duel Duck – проект по цифровизации споров между людьми;
  • деятельность в Украинской федерации карате;
  • милитарный проект;
  • онлайн-карате и проведение семинаров.

Горуна отметил, что и дальше будет развивать эти направления параллельно, как делал это раньше. Именно такая модель деятельности, а не работа в должности главного тренера сборной, отвечает его нынешним планам после завершения спортивной карьеры.

Ранее мы сообщали, что Станислав Горуна объяснил возвращение на татами после двухлетней паузы.

Теги: Спортсмены
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