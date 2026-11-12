Тревога в поддоке Формулы-1: ФИА позволила персоналу не ехать на Ближний Восток

Международная автомобильная федерация (ФИА) пошла на нетипичный шаг в преддверии завершающих этапов Формулы-1 на Ближнем Востоке. Организация решила не заставлять своих сотрудников отправляться на гонки в регион, где сохраняется напряженная ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на GPblog .

Право выбора для персонала

Федерация официально сообщила своим работникам, что они могут остаться дома и пропустить Гран-при Катара и Абу-Даби, если беспокоятся о собственной безопасности. Тех специалистов, которые решат не лететь на Ближний Восток, заменят коллегами, готовыми к поездке, или ФИА будет работать на этапах в сокращенном составе.

Ранее аналогичную позицию заняли ведущие команды пелотона – "Феррари" и "Мерседес". Руководитель немецкой конюшни Тото Вольфф подчеркнул, что отказ от поездки никак не испортит отношения работников с командой. Босс "Скудерии" Фредерик Вассер также подтвердил, что будет уважать решение каждого сотрудника. Кроме того, по данным СМИ, возможность оставить свои съемочные группы дома рассматривают и несколько телевизионных трансляторов.

Календарь концовки сезона

Несмотря на напряженность, руководство Формулы-1 не планирует менять календарь концовки сезона-2026:

Гран-при Катара должен пройти 27–29 ноября;

Гран-при Абу-Даби намечен на 4–6 декабря.

Резервный вариант с проведением гонки в итальянской Имоле пока отложили, хотя организаторы чемпионата заверили, что готовы оперативно вмешаться в случае ухудшения обстановки.

Напомним, в этом сезоне из-за ситуации в безопасности уже пришлось отменить этап в Саудовской Аравии, а Гран-при Бахрейна - перенести в Малайзию.