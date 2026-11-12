rbc.ua
UA | RU
Четвер, 12 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Тривога у паддоку Формули-1: ФІА дозволила персоналу не їхати на Близький Схід
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 12 листопада 2026 · 20:32

Тривога у паддоку Формули-1: ФІА дозволила персоналу не їхати на Близький Схід

Безпрецедентне рішення ухвалили через загрозу безпеці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тривога у паддоку Формули-1: ФІА дозволила персоналу не їхати на Близький Схід
Заключні етапи Формули-1 пройдуть у тривожній обстановці (фото: Getty Images)

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) пішла на нетиповий крок напередодні завершальних етапів Формули-1 на Близькому Сході. Організація вирішила не змушувати своїх співробітників вирушати на гонки в регіон, де зберігається напружена безпекова ситуація.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на GPblog.

Право вибору для персоналу

Федерація офіційно повідомила своїх працівників, що вони можуть залишитися вдома та пропустити Гран-прі Катару та Абу-Дабі, якщо хвилюються за власну безпеку. Тих фахівців, які вирішать не летіти на Близький Схід, замінять колегами, готовими до поїздки, або ж ФІА працюватиме на етапах у скороченому складі.

Раніше аналогічну позицію зайняли провідні команди пелотону – "Феррарі" та "Мерседес". Керівник німецької стайні Тото Вольфф наголосив, що відмова від поїздки жодним чином не зіпсує стосунки працівників із командою. Бос "Скудерії" Фредерік Вассер також підтвердив, що поважатиме рішення кожного співробітника. Крім того, за даними ЗМІ, можливість залишити свої знімальні групи вдома розглядають і кілька телевізійних трансляторів.

Календар кінцівки сезону

Попри напруженість, керівництво Формули-1 наразі не планує змінювати календар кінцівки сезону-2026:

  • Гран-прі Катару має відбутися 27–29 листопада;
  • Гран-прі Абу-Дабі заплановано на 4–6 грудня.

Резервний варіант із проведенням гонки в італійській Імолі поки що відклали, хоча організатори чемпіонату запевнили, що готові оперативно втрутитися в разі погіршення обстановки.

Нагадаємо, цього сезону через безпекову ситуацію в регіоні вже довелося скасувати етап у Саудівській Аравії, а Гран-прі Бахрейну – перенести до Малайзії.

Раніше ми розповіли, чим завершився Гран-прі Сан-Паулу Формули-1.

Теги: Формула-1
Головні матчі
Ліга націй 12 листопада 21:45
Італія - : - Франція
Ліга націй 12 листопада 21:45
Чехія - : - Іспанія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй Впевнений реванш: "Харківські Соколи" та "Рівне" видали яскраву дуель у Суперлізі Впевнений реванш: "Харківські Соколи" та "Рівне" видали яскраву дуель у Суперлізі Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач