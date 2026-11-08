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Другое 08 ноября 2026 · 22:59

Дождливый хаос, прорыв Ферстаппена и новый чемпион: чем завершился Гран-при Сан-Паулу Формулы-1

Норрис одержал победу в Бразилии
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Дождливый хаос, прорыв Ферстаппена и новый чемпион: чем завершился Гран-при Сан-Паулу Формулы-1
Ферстаппен совершил прорыв с 21-го места на 2-е (фото: Формула-1)

В воскресенье, 8 ноября, на автодроме "Интерлагос" состоялся Гран-при Сан-Паулу - 20 этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года. Победу в гонке со сложными погодными условиями одержал пилот McLaren Ландо Норрис. Макс Ферстаппен совершил поразительный прорыв с 21-го места на старте, а Mercedes досрочно завоевала Кубок конструкторов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .

Неудачный старт Норриса и лидерство Антонелли

Гонка началась на мокрой трассе, поэтому пилоты выбрали промежуточные шины.

Норрис, накануне выигравший квалификацию, не смог удержать первую позицию. Уже в первом повороте его опередил действующий чемпион мира Кими Антонелли на Mercedes.

Вскоре британец пропустил вперед и Лиама Лоусона из Racing Bulls, очутившись на третьем месте.

Антонелли в это время начал наращивать преимущество. Однако после перехода на шины для сухой трассы ситуация поменялась.

На 20-м круге итальянец допустил ошибку в первом повороте и развернул болид. Норрис воспользовался этим и перехватил лидерство.

Проблемы Антонелли на этом не завершились. На 24-м круге он снова выехал за пределы трассы в первом повороте, позволив Ферстаппену подняться на третью позицию.

Ферстаппен прорвался с 21-го места

Одним из главных героев бразильского этапа стал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

Из-за штрафа за замену компонентов силовой установки нидерландец начал гонку лишь 21-м, однако уже на первых кругах начал стремительно играть позиции.

После первого круга пилот Red Bull находился на 11 месте, а уже на третьем вошел в первую десятку.

В дальнейшем Ферстаппен продолжил прорыв, опередив ряд соперников. На 24-м круге он воспользовался ошибкой Антонелли и вышел на третью позицию.

Во второй половине дистанции нидерландец поднялся еще выше и укрепился на втором месте.

Впрочем, догнать Норриса ему не удалось. На финише Ферстаппен уступил победителю 14,602 секунды, отыграв в общей сложности 19 позиций по отношению к старту.

Двойной подиум Red Bull и неудачи Ferrari

Вторую строчку подиума занял Ферстаппен, а третьим финишировал его напарник Исак Хаджар.

Француз провел одну из самых лучших гонок сезона и принес Red Bull двойной подиум.

Пилоты Mercedes Джордж Расселл и Кими Антонелли завершили гонку четвертым и пятым соответственно.

Оскар Пиастри на втором McLaren занял шестое место.

Ferrari не смогла сразиться за подиум. Шарль Леклер, стартовавший 14-м, финишировал седьмым, опередив Лиама Лоусона в конце дистанции.

Льюис Гамильтон завершил свой 400-й Гран-при на девятой позиции, хотя начинал гонку только в 20-м.

Результаты Гран-при Сан-Паулу

Формула-1. Чемпионат мира-2026. 20-й этап

  1. Ландо Норрис (McLaren) – 1:35:23.504
  2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – +14.602
  3. Исаак Хаджар (Red Bull) – +24.485
  4. Джордж Расселл (Mercedes) – +33.991
  5. Кими Антонелли (Mercedes) – +36.017
  6. Оскар Пиастри (McLaren) – +56.475
  7. Шарль Леклер (Ferrari) – +1:13.586
  8. Лиам Лоусон (Racing Bulls) – +1:15.402
  9. Льюис Гамильтон (Ferrari) – +1 круг
  10. Нико Гюлькенберг (Audi) – +1 круг

Самый быстрый круг: Кими Антонелли (Mercedes) – 1:12.689 Дистанция: 71 круг

Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов

Несмотря на отсутствие своих пилотов на подиуме, Mercedes обеспечила себе победу в командном зачете чемпионата мира.

Четвертое место Расселла и пятой позиции Антонелли хватило, чтобы сделать немецкую команду недостижимой для конкурентов за три этапа до завершения сезона.

Для Mercedes – это девятый Кубок конструкторов в истории и первый с 2021 года.

Таким образом команда оформила чемпионский дубль в сезоне-2026. Ранее на Гран-при Мехико Кими Антонелли досрочно обеспечил себе титул чемпиона мира в личном зачете.

До завершения сезона осталось три этапа – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Хотя судьба обоих главных титулов уже определена, борьба за другие позиции в личном и командном зачетах продолжается.

Ранее украинский пилот занял четвертое место в первой гонке этапа Formula Trophy Malaysia.

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