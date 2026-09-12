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Другое 12 сентября 2026 · 16:57

Стал лучшим новичком гонки: украинский пилот совершил прорыв на 11 позиций в региональной Формуле

Александр Бондарев смог финишировать восьмым в первой гонке финального этапа
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стал лучшим новичком гонки: украинский пилот совершил прорыв на 11 позиций в региональной Формуле
Александр стал лучшим новичком гонки (Фото: pilot.bondarev, Instagram)
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Украинский гонщик команды Van Amersfoort Racing Александр Бондарев прорвался в очковую зону в первой гонке заключительного этапа Формулы регионального европейского чемпионата (FREC) на немецкой трассе в Гоккенгайме. 17-летний украинец сумел прорваться с 19-го на 8-е место.

Об итогах гонки сообщает Sport RBC.UA.

Прорыв в пелотоне и титул лучшего новичка

Благодаря уверенному пилотированию и обгонам на дистанции Бондарев не только заслужил очки для чемпионата, но и официально получил звание лучшего новичка этого заезда.

Прорыв стал возможным благодаря ранним попыткам обгонов от Александра и удачному использованию ошибок соперников. Призерами этой гонки стали поляк Ян Пшировский (победитель), британец Кин Накамура-Берта (2-е место) и представитель ОАЭ Рашид Аль-Дахери (3-е место).

Расписание заключительного старта

Финальная, решающая гонка в этом сезоне FREC состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало соревнований запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что на предварительном этапе серии в итальянской Имоле Бондарев уже вписал свое имя в историю, став первым украинским пилотом , которому покорилась победа в Региональных Формулах.

При этом Александр в целом присоединился к Van Amersfoort Racing лишь в конце сезона и примет участие в двух этапах - в Имоле и Гоккенгайме.

Ранее мы сообщали, что Шарль Леклер поделился впечатлениями от первых заездов в Мадриде .

Теги: Спортсмены
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