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Другое 01 сентября 2026 · 09:07

Путь чемпиона: украинский пауэрлифтер с ДЦП установил мировой рекорд

Спортсмен смог поднять вес, который почти вдвое больше его собственного
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Путь чемпиона: украинский пауэрлифтер с ДЦП установил мировой рекорд
Дмитрий Полович (Фото: скриншот с видео)
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Украинец Дмитрий Полович обновил мировой рекорд в становой тяге среди спортсменов по ДЦП. Это произошло на открытом чемпионате ВПА западной Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу тренера Анны Куркуриной.

Рекордная попытка

Уроженец Николаева обновил мировой рекорд по пауэрлифтингу. На соревнованиях открытого чемпионата ВПА западной Украины Дмитрий поднял 107,5 кг при собственном весе в 55 кг - то есть почти вдвое больше своего веса.

К рекорду Дмитрий Полович пришел благодаря работе с тренером Анной Куркуриной. Следует отметить, что в прошлом году Дмитрий также установил мировой рекорд, подняв вес в 105 кг.

История Дмитрия Половича

Дмитрий Полович родился с детским церебральным параличом IV степени. После лет реабилитации он начал занятие пауэрлифтингом в 2020 году.

В прошлом году спортсмен уже установил мировой рекорд в становой тяге, подняв вес в 105 кг. Это произошло на чемпионате мира по паверлифтингу в Будапеште.

Полович стал первым человеком в своей категории, которому покорился вес 105 килограммов.

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Теги: пауэрлифтинг
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