rbc.ua
UA | RU
Среда, 12 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое В прицеле США и Канада: сборная Украины по хоккею собирает подкрепление из-за океана
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 12 августа 2026 · 20:04

В прицеле США и Канада: сборная Украины по хоккею собирает подкрепление из-за океана

Новый тренер "сине-желтых" планирует масштабный просмотр украинских легионеров
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В прицеле США и Канада: сборная Украины по хоккею собирает подкрепление из-за океана
(Фото: ФХУ)

Новый главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Бобкин рассказал о планах привлекать к играм сборной молодежь из США и Канады. Новички получат шанс проявить себя на Европейском Кубке Наций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессрелиз Федерации хоккея Украины (ФХУ).

Поэтапный план и первые соперники

Главным этапом подготовки к мировому первенству в элитном дивизионе станет участие Украины в Европейском кубке наций, который состоит из трех международных пауз - в ноябре, декабре и феврале.

Новый вождь начнет свою работу на первом этапе в ноябре 2026-го года, где соперниками украинцев станут сборные Польши, Италии и Великобритании. По словам Александра Бобкина, на этот старт вызовут проверенный скелет.

"На первый турнир вызовем практически тот состав, который вывел Украину в элиту. Мы хотим ознакомить команду с новыми тактическими действиями и увидеть, как игроки воспримут их", - отметил Бобкин.

Американский десант в декабре

А вот уже во время второго этапа в декабре тренерский штаб планирует прибегнуть к экспериментам и проверить ближайший резерв, выступающий за океаном – преимущественно в студенческих лигах Северной Америки.

В список потенциальных кандидатов, стремящихся пересмотреть Бобкин, вошли представители студенческой лиги США (NCAA) Игнат Пазий, Никита Иващенко, Михаил Данилов, а также защитник Иван Кородюк.

Также будут вызваны и кандские легионеры – Михаил Симчук (23-летний форвард с наибольшим опытом выступлений за взрослую сборную), Артем Грабовецкий и Даниил Коржилецкий.

Большинство из этих исполнителей хорошо знакомы тренеру по совместной работе в юниорской и молодежной сборных Украины (U20). Также в расширенный список внесен защитник Никит Коневич.

Заключительный сбор перед ЧМ стартует в апреле и продлится 35 дней, где тренерский штаб соберет максимально боевую обойму зарекомендующих себя в течение сезона исполнителей.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера.

Теги: Хоккей
Главные матчи
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Харьков 3:1 Полесье
УПЛ. 2-й тур Матч завершено
Карпаты 3:0 ЛНЗ
Суперкубок УЕФА 12 августа 22:00
ПСЖ - : - Астон Вилла
Главные новости
Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Шанс для Забарного: где смотреть битву ПСЖ – "Астон Вилла" за Суперкубок УЕФА Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Третья дуэль сезона: когда и где смотреть полуфинал турнира в Торонто Свитолина – Свентек Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда
Мнения
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель