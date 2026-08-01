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Другое 01 августа 2026 · 14:06

Без флага и гимна: Хорватия запретила россиянам и белорусам символику на Евро-2026 по гимнастике

Страна-хозяйка Евро-2026 по спортивной гимнастике выставила четкое требование представителям стран-агрессорок
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Без флага и гимна: Хорватия запретила россиянам и белорусам символику на Евро-2026 по гимнастике
Россияне смогут выступать на чемпионате Европы только без национальной символики (Фото: Getty Images)

Правительство Хорватии запретило российским и белорусским спортсменам использовать любую национальную символику во время чемпионата Европы-2026. Руководство European Gymnastics официально поддержало это решение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление European Gymnastics.

Принципиальная позиция страны-хозяйки

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) и European Gymnastics сняли ограничения с представителей России и Белоруссии после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Впрочем, жесткую позицию проявило правительство Хорватии, выступающее организатором континентального первенства. Власти страны отказались пускать спортсменов из стран-агрессорок без соблюдения строгого нейтрального статуса.

Поддержка со стороны European Gymnastics

Европейский гимнастический союз решил не давить на хорватскую сторону и полностью согласился с предъявляемыми требованиями. В организации подтвердили, что разделяют позицию принимающей стороны по запрету флагов, гимнов и другой государственной символики РФ и Беларуси.

Чемпионат Европы-2026 по спортивной гимнастике стартует в хорватском Загребе уже 13 августа.

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Теги: Спортсмены Российская Федерация
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