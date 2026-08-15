Выстрел не туда: еще одна международная федерация сняла ограничения с россиян

Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука принял решение полностью отменить санкции в отношении российских спортсменов, позволив им соперничать с национальной символикой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery).

Полный возврат символики и основания решения

В исполкоме федерации разрешила российским атлетам и командам участвовать в турнирах под эгидой организации без ограничений. Это означает возвращение флага и гимна России, запрещенных с 2022 года.

Основанием для такого шага стало решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от июля 2026 года, где отмечалось, что предыдущие рекомендации по ограничению участия россиян утратили силу.

Решение Всемирной федерации стрельбы из лука распространяется на чемпионаты мира по солнечному и помещению, этапы Кубка мира и финальные соревнования, а также другие турниры, проводимые непосредственно под эгидой международной федерации.

В федерации добавили, что соревнования на территории Европы под эгидой World Archery Europe пока под вопросом, поскольку континентальная организация будет принимать решение по отдельности.

Реакция на протесты Украины

Ранее Украина направляла официальное письмо в федерацию, отмечая, что деятельность российской федерации нарушает принципы олимпизма, в частности, об отделении спорта от военного влияния.

Впрочем, международные функционеры ограничились только формальным ответом о поддержке:

"Всемирная федерация стрельбы из лука продолжает оставаться преданной делу поддержки украинского сообщества стрелков из лука и всех, кто пострадал от продолжающейся войны", - отмечается в заявлении World Archery.