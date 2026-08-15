Постріл не туди: ще одна міжнародна федерація зняла обмеження з росіян

Виконавчий комітет Всесвітньої федерації стрільби з лука ухвалив рішення повністю скасувати санкції щодо російських спортсменів, дозволивши їм змагатися з національною символікою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Всесвітньої федерації стрільби з лука (World Archery).

Повне повернення символіки та підстави рішення

У виконкомі федерації дозволила російським атлетам і командам брати участь у турнірах під егідою організації без обмежень. Це означає повернення прапора та гімну Росії, які були заборонені з 2022-го року.

Підставою для такого кроку стало рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від липня 2026-го року, де зазначалося, що попередні рекомендації щодо обмеження участі росіян втратили чинність.

Рішення Всесвітньої федерації стрільби з лука поширюється на чемпіонати світу з сонячного та приміщень, етапи Кубка світу та фінальні змагання, а також інші турніри, що проводяться безпосередньо під егідою міжнародної федерації.

У федерації додали, що змагання на території Європи під егідою World Archery Europe поки під питанням, оскільки континентальна організація ухвалюватиме рішення окремо.

Реакція на протести України

Раніше Україна направляла офіційний лист до федерації, наголошуючи, що діяльність російської федерації порушує принципи олімпізму, зокрема щодо відокремлення спорту від військового впливу.

Утім, міжнародні функціонери обмежилися лише формальною відповіддю про підтримку:

"Всесвітня федерація стрільби з лука й надалі залишається відданою справі підтримки української спільноти стрільців з лука та всіх, хто постраждав від триваючої війни", - зазначається в заяві World Archery.