Нырнула на неслыханную глубину: украинка Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира по фридайвингу

Известная украинская фридайверка Наталья Жаркова записала в свой актив очередное выдающееся достижение. На мировом первенстве в Лимасоле (Кипр) наша спортсменка продемонстрировала впечатляющий результат в самой сложной дисциплине.

Золотое погружение на 113 метров

В последний день чемпионата мира под эгидой международной федерации фридайвинга (AIDA) разыгрывали медали по дисциплине CWT, где атлеты погружаются на глубину с постоянным весом. Главная конкурентка украинки, венгерка Жофия Терчик, заявила глубину 115 метров, однако сумела достичь лишь отметки в 108 метров, после чего развернулась и получила штраф.

Жаркова же уверенно выполнила свою заявку на 113 метров. Чистое и технически безупречное погружение позволило украинке показать лучший результат на турнире и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Серебряную награду завоевала француженка Джейд Агботон, отставшая от Жарковой на целых 12 метров (101 метр), а бронзовую — Терчик (108 метров с учетом штрафа).

Наталья Жаркова провела успешный сезон (фото: instagram.com/nat_freediver)

Триумфальный сезон украинок

Благодаря победе в дисциплине CWT Жаркова завершила чемпионат мира в общем зачете на шестой позиции с 284 очками. Чемпионкой в абсолютном зачете стала Жофия Терчик, а второе и третье места заняли Санда Делия из Хорватии и словенка Мойца Габерман.

Напомним, что нынешний сезон приносит украинским спортсменкам яркие победы. Ранее на чемпионате мира под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Жаркова завоевала золотую медаль в свободном погружении, установив новый мировой рекорд. Серебряную награду на тех же соревнованиях получила Екатерина Садурская.