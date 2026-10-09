rbc.ua
UA | RU
Пятница, 09 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Нырнула на неслыханную глубину: украинка Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира по фридайвингу
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 09 октября 2026 · 08:46

Нырнула на неслыханную глубину: украинка Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира по фридайвингу

Наша спортсменка оставила позади главных конкуренток благодаря феноменальному результату
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нырнула на неслыханную глубину: украинка Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира по фридайвингу
Наталья Жаркова (фото: instagram.com/nat_freediver)
Add as a preferred source on Google

Известная украинская фридайверка Наталья Жаркова записала в свой актив очередное выдающееся достижение. На мировом первенстве в Лимасоле (Кипр) наша спортсменка продемонстрировала впечатляющий результат в самой сложной дисциплине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Золотое погружение на 113 метров

В последний день чемпионата мира под эгидой международной федерации фридайвинга (AIDA) разыгрывали медали по дисциплине CWT, где атлеты погружаются на глубину с постоянным весом. Главная конкурентка украинки, венгерка Жофия Терчик, заявила глубину 115 метров, однако сумела достичь лишь отметки в 108 метров, после чего развернулась и получила штраф.

Жаркова же уверенно выполнила свою заявку на 113 метров. Чистое и технически безупречное погружение позволило украинке показать лучший результат на турнире и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Серебряную награду завоевала француженка Джейд Агботон, отставшая от Жарковой на целых 12 метров (101 метр), а бронзовую — Терчик (108 метров с учетом штрафа).

Нырнула на неслыханную глубину: украинка Жаркова завоевала &quot;золото&quot; чемпионата мира по фридайвингу

Наталья Жаркова провела успешный сезон (фото: instagram.com/nat_freediver)

Триумфальный сезон украинок

Благодаря победе в дисциплине CWT Жаркова завершила чемпионат мира в общем зачете на шестой позиции с 284 очками. Чемпионкой в абсолютном зачете стала Жофия Терчик, а второе и третье места заняли Санда Делия из Хорватии и словенка Мойца Габерман.

Напомним, что нынешний сезон приносит украинским спортсменкам яркие победы. Ранее на чемпионате мира под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Жаркова завоевала золотую медаль в свободном погружении, установив новый мировой рекорд. Серебряную награду на тех же соревнованиях получила Екатерина Садурская.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина достигла знаковой отметки в рейтинге WTA.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира
Главные матчи
УПЛ 9 октября 15:30
Верес - : - Шахтер
Бундеслига 9 октября 21:30
Боруссия Дортмунд - : - Вердер
Ла Лига 9 октября 22:00
Малага - : - Эспаньйол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура Пропустил половину сезона: ведущий велогонщик Украины отбыл дисквалификацию Пропустил половину сезона: ведущий велогонщик Украины отбыл дисквалификацию С хет-триком экс-игрока "Сокола": чемпион Украины потерпел сенсационное поражение С хет-триком экс-игрока "Сокола": чемпион Украины потерпел сенсационное поражение
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор