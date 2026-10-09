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Інше 09 жовтня 2026 · 08:46

Пірнула на нечувану глибину: українка Жаркова здобула "золото" чемпіонату світу з фрідайвінгу

Наша спортсменка залишила позаду головних конкуренток завдяки феноменальному результату
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Пірнула на нечувану глибину: українка Жаркова здобула "золото" чемпіонату світу з фрідайвінгу
Наталія Жаркова (фото: instagram.com/nat_freediver)
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Відома українська фрідайверка Наталія Жаркова записала до свого активу чергове видатне досягнення. На світовій першості у Лімасолі (Кіпр) наша спортсменка продемонструвала вражаючий результат у найскладнішій дисципліні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Золоте занурення на 113 метрів

У останній день чемпіонаті світу під егідою міжнародної федерації фрідайвінгу (AIDA) розігрували медалі у дисципліні CWT, де атлети занурюються на глибину із постійною вагою. Головна конкурентка українки, угорка Жофія Тьорчік, заявила глибину 115 метрів, проте зуміла досягти лише позначки в 108 метрів після чого розвернулася та отримала штраф.

Жаркова впевнено виконала власну заявку на 113 метрів. Чисте й технічно бездоганне занурення дозволило українці показати найкращий результат на турнірі та піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Срібну нагороду здобула француженка Джейд Агботон, яка відстала від Жаркової на цілих 12 метрів (101 метр), а бронзову — Тьорчік (108 метрів з урахуванням штрафу).

Пірнула на нечувану глибину: українка Жаркова здобула &quot;золото&quot; чемпіонату світу з фрідайвінгу

Наталія Жаркова провела успішний сезон (фото: instagram.com/nat_freediver)

Тріумфальний сезон українок

Завдяки перемозі в дисципліні CWT Жаркова завершила чемпіонат світу в загальному заліку на шостій позиції з 284 очками. Чемпіонкою в абсолюті стала Жофія Тьорчік, а друге та третє місця посіли Санда Делія з Хорватії та словенка Мойца Габерман.

Нагадаємо, що нинішній сезон приносить українським спортсменкам надзвичайно яскраві перемоги. Раніше на чемпіонаті світу під егідою Світової конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова виборювала золоту медаль у вільному зануренні, встановивши новий світовий рекорд. А срібну нагороду тоді ж здобула Катерина Садурська.

Раніше ми писали, що Еліна Світоліна досягла знакової позначки в рейтингу WTA.

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу
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