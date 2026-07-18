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Другое 18 июля 2026 · 18:41

Олейникова остановилась в шаге от финала турнира WTA 250

Третья ракетка Украины пропустила в решающую игру опытную египтянку
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олейникова остановилась в шаге от финала турнира WTA 250
Александра Олейникова (фото: Australian Open)

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) завершила свои выступления на турнире WTA 250 в Яссах (Румыния). В полуфинальном поединке наша спортсменка в двух сетах уступила представительнице Египта Маяр Шериф (WTA 97), потеряв шанс побороться за титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 250 Яссы. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) – Маяр Шериф (Египет) – 3:6, 1:6

Как прошла игра

Первый сет. Начало выдалось нервным: украинка отпустила соперницу (0:2), однако быстро вернулась в игру, выиграла три гейма подряд и даже перехватила лидерство – 3:2. Но более опытная 30-летняя Шериф мгновенно вернула контроль, забрала четыре следующих гейма подряд и с первого же сет-пойнта закрыла партию на чужой подаче - 6:3.

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Второй сет. В этой партии решающим стал четвертый гейм, когда Шириф взяла бал на подаче Олейниковой и обеспечила себе преимущество (3:1). Этот момент и стал решающим в противостоянии. Александра не смогла вернуться в борьбу, проиграв фактически без боя – 1:6.

Итоги для украинки

Олейникова потерпела первое поражение за четыре матча против египетской теннисистки и не смогла остановить ее победную серию, которая составляет уже девять матчей.

Для Александры это был второй полуфинал на уровне Тура. В феврале она добралась до этой стадии на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

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Теги: Теннис
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