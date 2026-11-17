Двухкратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо снова бросает вызов пустыне. 45-летний испанский пилот принял смелое решение вернуться на старт легендарного ралли-рейда "Дакар" уже в январе 2027 года, став частью дебютного заводского проекта своего нынешнего работодателя.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports .

Дебют Aston Martin и звездные экипажи

Алонсо выступит за рулем одного из трех внедорожников Aston Martin Dreadnought под привычным для себя 14-м номером. Машины для британского бренда подготовит известная инженерная компания Prodrive. Интересно, что прототип этого болида был создан в цифровом виде как военная техника для компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 4, а впоследствии адаптирован под реальные гонки.

Штурманом Алонсо станет его соотечественник Марк Кома – пятикратный победитель "Дакара" в зачете мотоциклов. Кроме испанского дуэта, цвета Aston Martin в марафоне будут защищать девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб и действующий чемпион мира по ралли-рейдам Лукас Мораэс.

Мотивация Алонсо

Для 45-летнего испанца это будет уже второй опыт участия в "Дакаре". Впервые он проехал гонку в 2020 году за рулем Toyota во время двухлетней паузы в Формуле-1, финишировав тогда на 13 месте. На этот раз марафон состоится непосредственно перед стартом его рекордного 24-го сезона в "Королевских гонках", где он продлил контракт с Aston Martin.

"После решения продолжить выступления в Формуле-1 с Aston Martin я тщательно обдумал идею с "Дакаром". В итоге выбор оказался простым – я захотел принять этот вызов и проехать оба турнира в один год. Формула-1 остается моим приоритетом, но я гонщик, и именно ради таких испытаний люблю соревноваться", – пояснил Алонсо.

Новый маршрут "Дакара"

Ралли-рейд "Дакар-2027" пройдет с 9 по 23 января по новому маршруту – из-за конфликта на Ближнем Востоке соревнования перенесли из Саудовской Аравии в Европу и Африку.

Участники стартуют с пролога в португальском городе Луле, преодолеют 12 этапов общей протяженностью 7 824 км (из которых 4 341 км составят спецучастки) и финишируют в марокканском Марракеше.