Двухкратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо снова бросает вызов пустыне. 45-летний испанский пилот принял смелое решение вернуться на старт легендарного ралли-рейда "Дакар" уже в январе 2027 года, став частью дебютного заводского проекта своего нынешнего работодателя.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.
Алонсо выступит за рулем одного из трех внедорожников Aston Martin Dreadnought под привычным для себя 14-м номером. Машины для британского бренда подготовит известная инженерная компания Prodrive. Интересно, что прототип этого болида был создан в цифровом виде как военная техника для компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 4, а впоследствии адаптирован под реальные гонки.
Штурманом Алонсо станет его соотечественник Марк Кома – пятикратный победитель "Дакара" в зачете мотоциклов. Кроме испанского дуэта, цвета Aston Martin в марафоне будут защищать девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб и действующий чемпион мира по ралли-рейдам Лукас Мораэс.
Для 45-летнего испанца это будет уже второй опыт участия в "Дакаре". Впервые он проехал гонку в 2020 году за рулем Toyota во время двухлетней паузы в Формуле-1, финишировав тогда на 13 месте. На этот раз марафон состоится непосредственно перед стартом его рекордного 24-го сезона в "Королевских гонках", где он продлил контракт с Aston Martin.
"После решения продолжить выступления в Формуле-1 с Aston Martin я тщательно обдумал идею с "Дакаром". В итоге выбор оказался простым – я захотел принять этот вызов и проехать оба турнира в один год. Формула-1 остается моим приоритетом, но я гонщик, и именно ради таких испытаний люблю соревноваться", – пояснил Алонсо.
Ралли-рейд "Дакар-2027" пройдет с 9 по 23 января по новому маршруту – из-за конфликта на Ближнем Востоке соревнования перенесли из Саудовской Аравии в Европу и Африку.
Участники стартуют с пролога в португальском городе Луле, преодолеют 12 этапов общей протяженностью 7 824 км (из которых 4 341 км составят спецучастки) и финишируют в марокканском Марракеше.
Ранее мы писали, что ФИА разрешила персоналу пропустить этапы Формулы-1 на Ближнем Востоке из-за угрозы безопасности.