Дворазовий чемпіон світу Формули-1 Фернандо Алонсо знову кидає виклик пустелі. 45-річний іспанський пілот ухвалив сміливе рішення повернутися на старт легендарного ралі-рейду "Дакар" уже в січні 2027 року, ставши частиною дебютного заводського проєкту свого нинішнього роботодавця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Дебют Aston Martin та зіркові екіпажі

Алонсо виступить за кермом одного з трьох позашляховиків Aston Martin Dreadnought під звичним для себе 14-м номером. Машини для британського бренду підготує відома інженерна компанія Prodrive. Цікаво, що прототип цього боліда спершу був створений у цифровому вигляді як військова техніка для комп'ютерної гри Call of Duty: Modern Warfare 4, а згодом адаптований під реальні перегони.

Штурманом Алонсо стане його співвітчизник Марк Кома – п'ятиразовий переможець "Дакара" у заліку мотоциклів. Окрім іспанського дуету, кольори Aston Martin у марафоні захищатимуть дев'ятиразовий чемпіон світу з класичного ралі Себастьєн Льоб та чинний чемпіон світу з ралі-рейдів Лукас Мораес.

Мотивація Алонсо

Для 45-річного іспанця це буде вже другий досвід участі в "Дакарі". Уперше він проїхав гонку у 2020 році за кермом Toyota під час дворічної паузи у Формулі-1, фінішувавши тоді на 13-му місці. Цього разу марафон відбудеться безпосередньо перед стартом його рекордного 24-го сезону в "Королівських перегонах", де він продовжив контракт із Aston Martin.

"Після рішення продовжити виступи у Формулі-1 з Aston Martin я ретельно обдумав ідею з "Дакаром". Зрештою вибір виявився простим – я захотів прийняти цей виклик і проїхати обидва турніри в один рік. Формула-1 залишається моїм пріоритетом, але я гонщик, і саме заради таких випробувань люблю змагатися", – пояснив Алонсо.

Новий маршрут "Дакара"

Ралі-рейд "Дакар-2027" пройде з 9 по 23 січня за новим маршрутом – через конфлікт на Близькому Сході змагання перенесли із Саудівської Аравії до Європи та Африки.

Учасники стартують із прологу в португальському місті Лоле, подолають 12 етапів загальною протяжністю 7 824 км (з яких 4 341 км становитимуть спецділянки) та фінішують у марокканському Марракеші.