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Другое 30 августа 2026 · 13:20

Лучший результат в карьере: украинец Халидов добыл "бронзу" на Грендслеме по дзюдо

Украинский дзюдоист принес сборной первую награду на соревнованиях в Швейцарии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лучший результат в карьере: украинец Халидов добыл "бронзу" на Грендслеме по дзюдо
Саид-Магомед Халидов (Фото: IJF)
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Украинец Саид-Магомед Халидов завоевал "бронзу" в весовой категории до 73 кг на турнире серии Грендслем в Швейцарии. Эта медаль стала первой для сборной Украины в Лозанне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.

Путь Халидова к пьедесталу

Во второй день соревнований чемпион Украины в весе до 73 кг провел убедительный турнирный путь. По пути в полуфинал он одолел Нурмухаммеда Бакирдинова из Кыргызстана иппоном, венгерского дзюдоиста Сабо Чабу, а также иппоном выбил из турнира участника Олимпийских игр американца Джека Йонедзуку.

К сожалению, в полуфинале 22-летний украинец уступил титулованному бразильцу Даниэлю Карнину.

В решающей схватке за "бронзу" Халидов встретился с венгром Ароном Габором и оформил яркий иппон, принесший ему дебютную награду такого уровня в карьере.

Состав сборной Украины на Грендслеме

Всего в заявку украинской команды на турнир в Лозанне вошли 15 спортсменов:

  • Мужчины (11): Дильшот Халматов (60 кг), Вадим Чернов, Гагик Мартиосян (оба 66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов, Михаил Свидрак (оба 81 кг), Артем Бубир (90 кг), Антон кг), Евгений Балевский, Яков Хаммо (оба +100 кг).
  • Женщины (4): Ия Кучава (63 кг), Мария Рыцкая, Ольга Цимко (обе 70 кг), Кристина Гоман (+78 кг).

Ранее мы сообщали, что украинские юниоры выиграли две медали на чемпионате мира по борьбе.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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