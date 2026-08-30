Лучший результат в карьере: украинец Халидов добыл "бронзу" на Грендслеме по дзюдо

Украинец Саид-Магомед Халидов завоевал "бронзу" в весовой категории до 73 кг на турнире серии Грендслем в Швейцарии. Эта медаль стала первой для сборной Украины в Лозанне.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу НОК Украины.
Во второй день соревнований чемпион Украины в весе до 73 кг провел убедительный турнирный путь. По пути в полуфинал он одолел Нурмухаммеда Бакирдинова из Кыргызстана иппоном, венгерского дзюдоиста Сабо Чабу, а также иппоном выбил из турнира участника Олимпийских игр американца Джека Йонедзуку.
К сожалению, в полуфинале 22-летний украинец уступил титулованному бразильцу Даниэлю Карнину.
В решающей схватке за "бронзу" Халидов встретился с венгром Ароном Габором и оформил яркий иппон, принесший ему дебютную награду такого уровня в карьере.
Всего в заявку украинской команды на турнир в Лозанне вошли 15 спортсменов:
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