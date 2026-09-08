Самый большой набор для легенды: LEGO представила исторический шлем Айртона Сенны

Компания LEGO официально анонсировала и открыла предзаказ на новый коллекционный набор, воспроизводящий культовый шлем трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны. Модель выполнена в цветах сезона 1988 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение компании в Instagram .

Безумная детализация и размеры

Новинка поступила в продажу в начале сентября по цене 89,99 евро. Модель стала самым большим шлемом в серии LEGO F1.

Она состоит из 931 детали, превышающей количество элементов в предыдущих наборах Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона, Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Благодаря этому размеры собранной модели достигают 19 см в высоту, 13 см в ширину и 13 см в глубину. Сам набор выполнен в фирменной желто-зелено-синей расцветке в цветах флага Бразилии.

Следует отметить, что почти все элементы (включая заднюю и нижнюю части) выполнены методом прямой печати. Также на шлем нанесен ретро-символику BOSS и редкий логотип банка Nacional. Вместо брендинга Marlboro сохранен узнаваемый красно-белый блок.

Эксклюзивный элемент и расширение линейки

В новый комплект входит минифигурка Сенны в расстегнутом комбинезоне с принтом персонажа Senninha на футболке, отдельной кепкой и миниатюрным шлемом.

Шлем Сенны стал первым в серии F1, посвященным легендарному пилоту прошлого, а не действующим гонщикам чемпионата. Модель поставляется со специальной демонстрационной табличкой, на которой изображена подпись легенды и упоминание его первого титула 1988 года.