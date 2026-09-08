Найбільший набір для легенди: LEGO представила історичний шолом Айртона Сенни

Компанія LEGO офіційно анонсувала та відкрила передзамовлення на новий колекційний набір, що відтворює культовий шолом триразового чемпіона Формули-1 Айртона Сенни. Модель виконана в кольорах сезону 1988-го року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис компанії в Instagram.
Новинка надійшла в продаж на початку вересня за ціною 89.99 євро. Модель стала найбільшим шоломом у серії LEGO F1.
Вона складається з 931 деталі, що перевищує кількість елементів у попередніх наборах Шарля Леклера, Льюїса Гемілтона, Ландо Норріса та Оскара Піастрі.
Завдяки цьому розміри зібраної моделі сягають 19 см у висоту, 13 см у ширину та 13 см в глибину. Сам набір виконаний в фірмовому жовто-зелено-синьому забарвленні в кольорах прапора Бразилії.
Варто зазначити, що майже всі елементи (включаючи задню та нижню частини) виконані методом прямого друку. Також на шолом нанесено ретро-символіку BOSS та рідкісний логотип банку Nacional. Замість брендингу Marlboro збережено впізнаваний червоно-білий блок.
До нового комплекту входить мініфігурка Сенни у розстебнутому комбінезоні з принтом персонажа Senninha на футболці, окремою кепкою та мініатюрним шоломом.
Шолом Сенни став першим у серії F1, присвяченим легендарному пілоту минулого, а не чинним гонщикам чемпіонату. Модель постачається зі спеціальною демонстраційною табличкою, на якій зображено підпис легенди та згадку про його перший титул 1988 року.
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