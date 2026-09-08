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Інше 08 вересня 2026 · 17:23

Найбільший набір для легенди: LEGO представила історичний шолом Айртона Сенни

Набір складається з 931 деталі та став першим у серії, присвяченим не діючому гонщику
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Найбільший набір для легенди: LEGO представила історичний шолом Айртона Сенни
Унікальний шолом в серії (Фото: lego, Instagram)
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Компанія LEGO офіційно анонсувала та відкрила передзамовлення на новий колекційний набір, що відтворює культовий шолом триразового чемпіона Формули-1 Айртона Сенни. Модель виконана в кольорах сезону 1988-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис компанії в Instagram.

Шалена деталізація та розміри

Новинка надійшла в продаж на початку вересня за ціною 89.99 євро. Модель стала найбільшим шоломом у серії LEGO F1.

Вона складається з 931 деталі, що перевищує кількість елементів у попередніх наборах Шарля Леклера, Льюїса Гемілтона, Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

Завдяки цьому розміри зібраної моделі сягають 19 см у висоту, 13 см у ширину та 13 см в глибину. Сам набір виконаний в фірмовому жовто-зелено-синьому забарвленні в кольорах прапора Бразилії.

Варто зазначити, що майже всі елементи (включаючи задню та нижню частини) виконані методом прямого друку. Також на шолом нанесено ретро-символіку BOSS та рідкісний логотип банку Nacional. Замість брендингу Marlboro збережено впізнаваний червоно-білий блок.

Ексклюзивний елемент та розширення лінійки

До нового комплекту входить мініфігурка Сенни у розстебнутому комбінезоні з принтом персонажа Senninha на футболці, окремою кепкою та мініатюрним шоломом.

Шолом Сенни став першим у серії F1, присвяченим легендарному пілоту минулого, а не чинним гонщикам чемпіонату. Модель постачається зі спеціальною демонстраційною табличкою, на якій зображено підпис легенди та згадку про його перший титул 1988 року.

Раніше керівник редакції Sport RBC.UA Данило Вереітін побував на Гран-Прі Італії - та розповів про нього в репортажі.

Теги: Формула-1 іграшки
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