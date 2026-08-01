Без Левченко, но с Магучих: Украина объявила состав на Евро-2026 по легкой атлетике

Федерация легкой атлетики Украины обнародовала окончательный состав национальной сборной на предстоящий чемпионат Европы по легкой атлетике. Украину на главном континентальном старте сезона представят 25 спортсменов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) .

Перераспределение квот и потери в составе

По итогам основного отборочного периода украинские легкоатлеты получили 34 лицензии. В результате дальнейшего перераспределения дополнительных квот Украина получила еще четыре пропуска на Евро.

Благодаря этому в заявку вошли бегуны Алина Кишкина (400 м с барьерами) и Олег Кукота (110 м с барьерами), прыгуна с шестом Марина Килипко, а также скороход Роман Горбачев (полумарафон).

В то же время 13 атлетов не смогли попасть в итоговый список. Среди пропустивших турнир - известная прыгунка в высоту Юлия Левченко, а также представительницы тройного прыжка Ольга Корсун и Анна Красуцкая.

Окончательный состав сборной Украины на Евро-2026