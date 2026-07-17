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Другое 17 июля 2026 · 16:09

Геращенко не выступит на этапе Бриллиантовой Лиги в Лондоне

Украинская легкоатлетка не попала в заявку на соревнование по нестандартной причине
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Геращенко не выступит на этапе Бриллиантовой Лиги в Лондоне
Ирина Геращенко (фото: Александр Залевский / ФЛАУ)

31-летняя легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, не улетела в Лондон, хотя ее участие в этих соревнованиях было запланировано. Официально причины отсутствия Геращенко в заявке пока не озвучиваются.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

Почему Геращенко пропускает этап Бриллиантовой лиги

Сама спортсменка на недавнем чемпионате Украины во Львове рассказывала, что испытывает бюрократические трудности: она не успевала открыть визу в Великобританию, из-за чего ее участие в соревнованиях оказалось под вопросом.

"Виза в Лондон на Бриллиантовую лигу пока под вопросом. Либо выступим в Лондоне, либо будем готовиться непосредственно к чемпионату Европы", – пояснила спортсменка.

Вместо Ирины Геращенко на соревнования по сектору прыжков в высоту была включена представительница Черногории Мария Вукович.

Кто выступит на Бриллиантовой лиге в Лондоне

Главная звезда украинской легкой атлетики, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих будет учаться в этих соревнованиях. Ей придется конкурировать не только с Вуковичами, но и с традиционными для себя соперницами: Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии, а также Ангелиной Топич из Сербии.

Прыжки в высоту: полный список участников этапа

  • Ламара Дистин (Ямайка)
  • Морган Лейк (Великобритания)
  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Никола Олислагерс (Австралия)
  • Элеанор Паттерсон (Австралия)
  • Ангелина Топыч (Сербия)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Мария Жодик (Польша)

Как Геращенко проводит сезон 2026

Текущий сезон для спортсменки стал первым по возвращении из декретного отпуска. Она успела выступить на одном этапе Бриллиантовой лиги: в китайском Семене Геращенко удалось выиграть серебряную медаль. А вот следующий этап в марокканском Рабате Ирина уже пропускала.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, о котором упоминала спортсменка, состоится с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме.

Ранее мы рассказывали о возвращении легкоатлетки Виктории Ткачук, которая восстановилась после тяжелой травмы .

Теги: Ирина Геращенко Легкая атлетика
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