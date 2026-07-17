Геращенко не выступит на этапе Бриллиантовой Лиги в Лондоне

31-летняя легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, не улетела в Лондон, хотя ее участие в этих соревнованиях было запланировано. Официально причины отсутствия Геращенко в заявке пока не озвучиваются.

Почему Геращенко пропускает этап Бриллиантовой лиги

Сама спортсменка на недавнем чемпионате Украины во Львове рассказывала, что испытывает бюрократические трудности: она не успевала открыть визу в Великобританию, из-за чего ее участие в соревнованиях оказалось под вопросом.

"Виза в Лондон на Бриллиантовую лигу пока под вопросом. Либо выступим в Лондоне, либо будем готовиться непосредственно к чемпионату Европы", – пояснила спортсменка.

Вместо Ирины Геращенко на соревнования по сектору прыжков в высоту была включена представительница Черногории Мария Вукович.

Кто выступит на Бриллиантовой лиге в Лондоне

Главная звезда украинской легкой атлетики, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих будет учаться в этих соревнованиях. Ей придется конкурировать не только с Вуковичами, но и с традиционными для себя соперницами: Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии, а также Ангелиной Топич из Сербии.

Прыжки в высоту: полный список участников этапа

Ламара Дистин (Ямайка)

Морган Лейк (Великобритания)

Ярослава Магучих (Украина)

Никола Олислагерс (Австралия)

Элеанор Паттерсон (Австралия)

Ангелина Топыч (Сербия)

Мария Вукович (Черногория)

Мария Жодик (Польша)

Как Геращенко проводит сезон 2026

Текущий сезон для спортсменки стал первым по возвращении из декретного отпуска. Она успела выступить на одном этапе Бриллиантовой лиги: в китайском Семене Геращенко удалось выиграть серебряную медаль. А вот следующий этап в марокканском Рабате Ирина уже пропускала.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, о котором упоминала спортсменка, состоится с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме.