Геращенко не выступит на этапе Бриллиантовой Лиги в Лондоне

31-летняя легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, не улетела в Лондон, хотя ее участие в этих соревнованиях было запланировано. Официально причины отсутствия Геращенко в заявке пока не озвучиваются.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт" .
Сама спортсменка на недавнем чемпионате Украины во Львове рассказывала, что испытывает бюрократические трудности: она не успевала открыть визу в Великобританию, из-за чего ее участие в соревнованиях оказалось под вопросом.
"Виза в Лондон на Бриллиантовую лигу пока под вопросом. Либо выступим в Лондоне, либо будем готовиться непосредственно к чемпионату Европы", – пояснила спортсменка.
Вместо Ирины Геращенко на соревнования по сектору прыжков в высоту была включена представительница Черногории Мария Вукович.
Главная звезда украинской легкой атлетики, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих будет учаться в этих соревнованиях. Ей придется конкурировать не только с Вуковичами, но и с традиционными для себя соперницами: Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии, а также Ангелиной Топич из Сербии.
Прыжки в высоту: полный список участников этапа
Текущий сезон для спортсменки стал первым по возвращении из декретного отпуска. Она успела выступить на одном этапе Бриллиантовой лиги: в китайском Семене Геращенко удалось выиграть серебряную медаль. А вот следующий этап в марокканском Рабате Ирина уже пропускала.
Чемпионат Европы по легкой атлетике, о котором упоминала спортсменка, состоится с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме.
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