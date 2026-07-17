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Інше 17 липня 2026 · 16:09

Геращенко не виступить на етапі Діамантової Ліги у Лондоні

Українська легкоатлетка не потрапила до заявки на змагання через нестандартну причину
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Геращенко не виступить на етапі Діамантової Ліги у Лондоні
Ірина Геращенко (фото: Олександр Залевський / ФЛАУ)

31-річна легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, не полетіла до Лондона, хоча її участь у цих змаганнях була запланована. Офіційно причини відсутності Геращенко у заявці наразі не озвучуються.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на "Суспільне Спорт".

Чому Геращенко пропускає етап Діамантової ліги

Сама спортсменка на нещодавньому чемпіонаті України у Львові розповідала, що має бюрократичні труднощі: вона не встигала відкрити візу до Великої Британії, через що її участь у змаганнях опинилася під питанням.

"Віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи", – пояснила спортсменка.

Замість Ірини Геращенко на змагання у секторі стрибків у висоту була включена представниця Чорногорії Марія Вукович.

Хто виступить на Діамантовій лізі у Лондоні

Головна зірка української легкої атлетики, олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх братиме учатсь у цих змаганнях. Їй доведеться конкурувати не лише із Вукович, а й з традиційними для себе суперницями: Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії, а також Ангеліною Топич з Сербії.

Стрибки у висоту: повний список учасниць етапу

  • Ламара Дістін (Ямайка)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Ангеліна Топич (Сербія)
  • Марія Вукович (Чорногорія)
  • Марія Жодзік (Польща)

Як Геращенко проводить сезон 2026

Поточний сезон для спортсменки став першим після повернення з декретної відпустки. Вона встигла виступити на одному етапі Діамантової ліги: у китайському Сямені Геращенко вдалося виграти срібну медаль. А от наступний етап, у марокканському Рабаті Ірина вже пропускала.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики, про який згадувала спортсменка, відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі.

Раніше ми розповідали про повернення легкоатлетки Вікторії Ткачук, яка відновилася після важкої травми.

Теги: Ірина Геращенко Легка атлетика
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