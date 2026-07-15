ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

З прицілом на Олімпіаду: зіркова легкоатлетка повернулась після важкої травми

16:34 15.07.2026 Ср
2 хв
Українка вже розпочала шлях до історичного досягнення
aimg Малюгін Микита
З прицілом на Олімпіаду: зіркова легкоатлетка повернулась після важкої травми Вікторія Ткачук нарешті відновилась після складної травми (Фото: Chiara Montesano)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Відома українська легкоатлетка Вікторія Ткачук офіційно оголосила про старт підготовки до Олімпійських ігор-2028, які прийматиме Лос-Анджелес. Для бігунки ці ігри можуть стати вже четвертими у кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку спортсменки в Threads.

Атлетка обрала для цієї заяви символічну дату - рівно за два роки до старту майбутньої Олімпіади в США. Ткачук запевнила, що попри всі виклики, вона вже розпочала виснажливий процес підготовки, аби знову вийти на старт під синьо-жовтим прапором.

"Я готуюся, щоб мати шанс знову представляти Україну на наймасштабніших змаганнях світу! Це буде четверта Олімпіада для мене, і я наполегливо працюю, щоб ця мрія здійснилася знову", - написала Вікторія Ткачук.

Раритет зі шкільного щоденника

Разом із мотивуючим дописом легкоатлетка опублікувала архівну фотографію свого спортивного щоденника, який вона вела ще у 8-му класі. У ньому зовсім юна Вікторія амбіційно написала про "підготовку до Олімпійських ігор".

Спортсменка поділилась своєю світлиною з Олімпіади та сторінкою з дитячого щоденника (Фото: viktoriiatkachuk_, Threads)

Досвід виступів на Олімпійських іграх

31-річна спортсменка вже втілювала в життя дитячу мрію. Ткачук є однією з найдосвідченіших діючих легкоатлеток України у бігу на 400 метрів з бар'єрами. У її послужному списку вже є три Олімпіади:

  • Ріо-де-Жанейро-2016 (дебют на головному старті чотириріччя);
  • Токіо-2020 (найкращий поки результат - 6-те місце);
  • Париж-2024 (саме тоді вперше проявилась серйозна травма).

Окрім цього, Ткачук є срібною призеркою чемпіонату Європи та багаторазовою чемпіонкою України.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України та тріумфувала там. А українка Людмила Уляновська встановила новий світовий рекорд, який не могли побити 36 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Легка атлетика
Новини
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики