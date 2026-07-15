З прицілом на Олімпіаду: зіркова легкоатлетка повернулась після важкої травми

Відома українська легкоатлетка Вікторія Ткачук офіційно оголосила про старт підготовки до Олімпійських ігор-2028, які прийматиме Лос-Анджелес. Для бігунки ці ігри можуть стати вже четвертими у кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку спортсменки в Threads.

Атлетка обрала для цієї заяви символічну дату - рівно за два роки до старту майбутньої Олімпіади в США. Ткачук запевнила, що попри всі виклики, вона вже розпочала виснажливий процес підготовки, аби знову вийти на старт під синьо-жовтим прапором.

"Я готуюся, щоб мати шанс знову представляти Україну на наймасштабніших змаганнях світу! Це буде четверта Олімпіада для мене, і я наполегливо працюю, щоб ця мрія здійснилася знову", - написала Вікторія Ткачук.

Раритет зі шкільного щоденника

Разом із мотивуючим дописом легкоатлетка опублікувала архівну фотографію свого спортивного щоденника, який вона вела ще у 8-му класі. У ньому зовсім юна Вікторія амбіційно написала про "підготовку до Олімпійських ігор".

Спортсменка поділилась своєю світлиною з Олімпіади та сторінкою з дитячого щоденника (Фото: viktoriiatkachuk_, Threads)

Досвід виступів на Олімпійських іграх

31-річна спортсменка вже втілювала в життя дитячу мрію. Ткачук є однією з найдосвідченіших діючих легкоатлеток України у бігу на 400 метрів з бар'єрами. У її послужному списку вже є три Олімпіади:

Ріо-де-Жанейро-2016 (дебют на головному старті чотириріччя);

Токіо-2020 (найкращий поки результат - 6-те місце);

Париж-2024 (саме тоді вперше проявилась серйозна травма).

Окрім цього, Ткачук є срібною призеркою чемпіонату Європи та багаторазовою чемпіонкою України.