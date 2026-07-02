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Українка Оляновська встановила новий світовий рекорд: його не могли побити 36 років

12:26 02.07.2026 Чт
2 хв
Вітчизняна легкоатлетка покращила попереднє досягнення на 6 секунд
aimg Андрій Костенко
Українка Оляновська встановила новий світовий рекорд: його не могли побити 36 років Людмила Оляновська (фото: ФЛАУ)
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Українська легкоатлетка Людмила Оляновська оновила світовий рекорд у змаганнях зі спортивної ходьби. Історичний виступ нашої спортсменки відбувся на легкоатлетичному турнірі "срібної" серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію легкої атлетики.

Як упав 36-річний рекорд

33-річна киянка взяла участь у забігу на дистанції в одну милю (близько 1,6 км). Оляновська фінішувала першою з результатом 6:10.09 хвилини, що стало абсолютним рекордом у цій дисципліні.

Українська скороходка зуміла перевершити попереднє світове досягнення одразу на 6 секунд. До цього найкращий результат на планеті належав литовській атлетці Саді Ейдікіте (6:16.72 хвилини), яка встановила його ще у 1990 році в Каунасі, представляючи СРСР.

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Друге світове досягнення за рік

Для Людмили Оляновської це вже не перше історичне досягнення у 2026 році.

У лютому на чемпіонаті України вона також встановила світовий рекорд на дистанції 5000 метрів у приміщенні, подолавши її за 19:53 хвилини. Таким чином, українка наразі є чинною володаркою одразу двох світових рекордів.

Хто така Людмила Оляновська

Народилася 20 лютого 1993 року на Хмельниччині. Провідна українська легкоатлетка, що спеціалізується на спортивній ходьбі. На національному рівні виступає за Київську область.

Оляновська є однією з найтитулованіших скороходок в історії України, маючи у своєму активі нагороди найвищого міжнародного рівня на дистанції 20 км:

  • Чемпіонати світу: Бронзова призерка світової першості 2015 року.
  • Чемпіонати Європи: Володарка срібної (2014) та бронзової (2024) медалей.
  • Командні досягнення: Переможниця командного чемпіонату Європи з ходьби в особистому заліку (2025), а також багаторазова призерка цих змагань у складі збірної України.

З 30 листопада 2015 року Оляновська відбувала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

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